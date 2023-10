LIBERA convoca a los ciudadanos a recoger basuraleza en el campo, los bosques y el monte del 2 al 10 de diciembre

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/Birdlife y Ecoembes han convocado a los ciudadanos a recoger residuos abandonados en la naturaleza, 'basuraleza', en la séptima edición de su campaña '1m2 por el campo, los bosques y el monte' que celebrarán del 2 al 10 de diciembre en el marco de su proyecto Libera.

La iniciativa se desarrollará en el marco de la celebración del Día Internacional de las Montañas que se celebrará el 11 de diciembre. Así, los voluntarios que deseen participar, bien a título individual, organizaciones, asociaciones o entidades pueden registrarse y crear su punto de limpieza de basuraleza antes del 26 de noviembre, a través de la página web www.proyectolibera.org.

La basuraleza que se recupere será caracterizada y analizada para conocer el impacto de los residuos en el medio natural. Para la clasificación de los residuos, los participantes utilizarán la app móvil 'eLitter', desarrollada por las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio en colaboración con LIBERA y cuyos análisis se incorporan a la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y se suman al 'Barómetro de la Basuraleza' de Proyecto LIBERA.

Durante la pasada edición de '1m 2 por el campo, los bosques y el monte', celebrada en 398 puntos de toda España, más de 6.500 voluntarios recogieron 2,3 toneladas de basuraleza. En total, se recuperaron 25.045 objetos que fueron categorizados: Las colillas, las piezas de plástico de menos de 2,5 centímetros, así como bolsas, palos y envoltorios de chucherías los residuos más encontrados.

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha subrayado que la basuraleza es un problema global y la educación ambiental una de las mejores herramientas para su erradicación. "No hay mejor forma de decir alto y claro que no queremos más residuos abandonados en nuestros campos. No queda otra que ponernos los guantes y salir al campo a liberar y aumentar el conocimiento científico sobre este problema", ha apuntado.

Por su parte, la coordinadora de Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha agradecido el trabajo y compromiso de todos los voluntarios en aplicar la basuraleza de los entornos naturales en España. "Cada año el compromiso y el apoyo de la sociedad es mayor, y en esta séptima edición queremos llegar a una mayor caracterización de residuos gracias a todas estas personas que nos ayudan. Nuestro proyecto sigue con la formación y conocimiento acerca del impacto de la basuraleza en estos espacios naturales", ha añadido.

Con esta convocatoria, LIBERA finaliza su última campaña de ciencia ciudadana del año tras la celebración de '1m 2 por las playas y los mares' durante el pasado mes de septiembre con la que recogieron 3,7 toneladas de basuraleza y clasificaron alrededor de 77.000 objetos gracias a cerca de 5.000 voluntarios que colaboraron en las costas españolas.