Más de la mitad de incursiones de osos pardos hacia pueblos está motivada por búsqueda de fruta en verano, según estudio

Archivo - Los osos pardos incrementan su actividad comunicativa a medida que compiten con más ejemplares, según una investigación - MNCN-CSIC - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La disponibilidad de recursos alimentarios vinculados a la actividad humana, especialmente la fruta durante los meses estivales, constituye la principal causa de las visitas de los osos pardos a los núcleos rurales de la cordillera Cantábrica.

Así lo refleja un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), en colaboración con la Universidad de León y la Fundación Oso de Asturias, publicado en la revista Scientific Reports.

Así, este trabajo ha analizado 73 episodios de incursiones registrados entre los años 2009 y 2021, por lo que concluye que el 86% de las visitas tuvieron como detonante la presencia de comida de origen humano, como plantaciones frutales, huertas, pienso, colmenas o basuras.

De estos factores, los árboles frutales representaron el mayor foco de atracción, estando presentes en más del 50% de las incursiones.

En cuanto a la distribución temporal y el perfil de los ejemplares, el 82% de los casos tuvieron lugar en la época de verano --entre junio y septiembre--, coincidiendo con el periodo de maduración de la fruta en los pueblos.

Asimismo, el 64% de las aproximaciones se registraron durante la noche o en horas crepusculares, siendo en su mayoría protagonizadas por osos jóvenes o subadultos.

Precisamente, este es un grupo poblacional con mayor tendencia a explorar fuentes de alimento cercanas a los asentamientos humanos, según se desgrana de la investigación.

De hecho, se han evaluado las razones por las que determinados municipios registran una mayor frecuencia de visitas en comparación con otros y los resultados determinan que los más visitados se ubican generalmente cerca de zonas de cría.

Esto ocurre porque presentan mayor calidad de hábitat y registran un historial más elevado de daños atribuidos a la especie. Del mismo modo, factores como una mayor extensión del núcleo urbano, la cercanía inmediata a zonas arboladas y la presencia de un relieve abrupto favorecen el acceso de los ejemplares al proporcionarles cobertura y refugio antes y después del acercamiento.