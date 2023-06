SEO/BirdLife lanza una campaña para tener en cuenta la naturaleza en las elecciones: "¡A ver a qué pájaro votas!"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha lanzado una campaña de concienciación social para tener en cuenta la naturaleza en las elecciones generales del 23 de julio. Para ello, ha desplegado una pancarta de 270 metros cuadrados en el Paseo de las Delicias, en Madrid, con el mensaje: "¡A ver a qué pájaro votas! Porque no todas las propuestas políticas nos garantizan un planeta sano, estas elecciones vota por la naturaleza, vota por ti".

"Este mensaje es el reflejo de un sentimiento colectivo. La ciudadanía lleva mucho tiempo siendo testigo de la nula preocupación por el medioambiente que caracteriza a varios partidos políticos. Por este motivo, la ONG pide reflexión y cautela a la hora de elegir a los futuros representantes", ha señalado la organización.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha afirmado que la sociedad se encuentra en un momento de crisis ecológica que no sólo afecta a la biodiversidad y a los ecosistemas, sino que las personas también están sufriendo las consecuencias del cambio climático y de la perdida de especies y hábitats.

En este sentido, ha detallado que esta "realidad" evidenciada por la ciencia y por organismos como Naciones Unidas, "no queda reflejada en su justa medida por todas las corrientes políticas en sus programas electorales".

"A la hora de acudir a las urnas, reflexionemos, porque todos los "pájaros" no son iguales. No podemos mirar hacia otro lado porque la solución está en nuestra mano. Es nuestra oportunidad y nuestra decisión. Y no nos queda mucho tiempo", ha añadido.

Ante esta situación, la organización defiende que la solución no tiene otra vía de salida que contar con la naturaleza para poder revertir el daño y el desequilibrio que el ser humano ha generado. Por ello, considera que se necesitan medidas y políticas que tengan en cuenta la calidad del aire y de las aguas; unos campos con vida que permitan obtener alimentos sanos; la gestión sostenible de los recursos naturales, o un modelo de producción y consumo ajustado a las necesidades y a los límites del planeta.

"Naciones Unidas ya ha reconocido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. Ahora depende de cada una de nosotras exigirlo", ha apuntado Ruiz.

LA MITAD DE LAS AVES QUE VIVEN EN EL MUNDO PIERDEN POBLACIÓN

Según el informe 'El Estado de las Aves' del Mundo, publicado por BirdLife International, la mitad de las aves que viven en el mundo pierden población (5.245 de 11.000 especies).

Por ello, con el mensaje de la campaña, que estará visible en marquesinas y estaciones de metro, la organización llama la atención sobre algunos de los problemas ambientales y sociales actuales a través de las aves. Así, diferentes especies que se encuentran en estado de amenaza según el 'Libro Rojo de las Aves' piden el voto con el mensaje de por qué es importante contar con la naturaleza en las propuestas electorales.

En concreto, la pardela balear, que está amenazada por las capturas accidentales en la pesca y la contaminación de los océanos (también contaminación lumínica en ciudades y pueblos costeros), pide el voto por una pesca sostenible y un océano libre de contaminación. Mientras, el vencejo común, amenazado por la pérdida de lugares de nidificación, las obras de rehabilitación de edificios o la nueva arquitectura, pide el voto por unos pueblos y unas ciudades donde se pueda vivir en paz.

Por otro lado, el martín pescador, amenazado por la transformación del hábitat, la contaminación, la mala gestión del agua o la sequía, pide el voto por unos ríos y unos humedales en buen estado, para que nadie pase sed; y el aguilucho cenizo, Ave del Año 2023, amenazado por la mala gestión agraria, la inacción de las administraciones públicas, los pesticidas o las cosechadoras durante la época de cría, pide el voto por unos campos sin pesticidas ni agroquímicos.

Finalmente, el buitre negro, amenazado por los tendidos eléctricos, los aerogeneradores, el veneno o los incendios forestales, pide el voto por una transición energética que respete la biodiversidad, el paisaje y el paisanaje; y el roquero rojo, que se encuentra en un delicado estado de conservación por la pérdida de hábitat en alta montaña y el aumento de las temperaturas, pide el voto para frenar el cambio climático.