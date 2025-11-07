Sumar: "Vamos a llevar hasta el final que el cierre de Almaraz se produzca según el calendario pactado y planificado"

Archivo - La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante la comparecencia, la coordinadora del Movimiento Sumar, ha hablado sobre lo ocurrido - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha recordado este viernes que hay un acuerdo de gobierno suscrito y firmado entre su formación y el PSOE, por lo que van "a llevar hasta el final que el cierre de Almaraz se produzca según el calendario pactado y planificado".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Lara Hernández ha afirmado qie Almaraz es la central nuclear "más obsoleta y antigua de España, que no es ni siquiera propiedad de Extremadura o de los extremeños y extremeñas, sino que es propiedad de tres grandes eléctricas que ahora plantean que este calendario se demore en el tiempo".

En este sentido, la dirigente de Sumar ha manifestado que existe "la posibilidad y la necesidad con carácter de urgencia de que este cierre se haga ya" y ha señalado que hay una "planificación desarrollada y todo un plan negro sobre blanco escrito". "Lo que queremos es que este cierre se produzca en tiempo y forma", ha insistido.

Preguntada sobre si la prórroga de la vida útil de la central podría suponer problemas para el gobierno de coalición, Lara Hernández ha señalado que van a "esperar a ver cuál es la reacción" del PSOE porque todavía no hay una respuesta firme. "Una vez que tengamos los elementos encima de la mesa, podremos valorar cómo vamos a seguir actuando", ha declarado.

"Yo lo que sí puedo decirle por nuestro lado es que nuestra posición está tan clara que está reflejada en un acuerdo de gobierno que suscribimos y nosotras esta es la hoja de ruta, es el norte que seguimos en nuestra acción política", ha zanjado.