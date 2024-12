Aagesen espera que la Ley de Industria "llegue pronto" y Vox critica que "aprieta las tuercas" al sector con la ecología

La ministra afirma que la emergencia climática existe mientras Vox dice que China va a ser la beneficiada de la transición energética

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha trasladado que espera que la Ley de Industria "llegue pronto" y salga adelante "de manera ágil y responsable", mientras que el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox José María Figaredo Álvarez-Sala ha criticado que "apriete las tuercas" al sector industrial" con sus "absurdas" medidas climáticas.

Así se han expresado en una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados solicitada por los de Santiago Abascal en la que el grupo parlamentario ha preguntado a la ministra sobre cuál va a ser la política del Gobierno en materia de agua y fuentes de energía y su impacto en la economía española.

A lo largo de su intervención, Aagesen ha señalado que MITECO tiene la intención de "aprovechar los recursos autóctonos" y "apostar por la autonomía estratégica" en lo que se refiere al agua y a la energía. A su vez, ha añadido que pondrá el foco "en las nuevas generaciones" y dejará que su acción sea guiada por el conocimiento científico.

"Nuestras políticas de energía van a venir marcadas efectivamente por esa descarbonización responsable para los de ahora y los que vienen después, pero también por la competitividad de todos los sectores productivos. Y también por mirar en los recursos hídricos cómo se someten a esa adaptación de nuestro sistema", ha indicado.

En lo que se refiere al agua, ha incidido en que van a continuar desarrollando los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo aprobados en 2023. Según ha recordado, estos cuentan con una dotación presupuestaria de 23.000 millones de euros. Por esta parte, ha añadido que desde el ministerio se va a trabajar de forma urgente en la ampliación de la capacidad de las plantas desaladoras y en la preparación frente a las "presiones" del cambio climático.

Por otro lado, ha recalcado que las prioridades energéticas del Gobierno están recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y este incluye la apuesta por nuevos vectores energéticos como el hidrógeno y nuevas tecnologías de almacenamiento, el impulso del desarrollo industrial y el refuerzo de la autonomía estratégica del país. Así, planea seguir apostando por los certificados de ahorro energético y aplicará un nuevo sistema de multiplicadores para incentivar que la gran industria invierta en el vector de tracción.

Ante Figaredo, ha recalcado que la emergencia climática "existe" y que actuar contra ella no sólo es un acto "responsable", sino que además ayuda "a los de ahora y a los que vienen, a la agricultura también". Sobre las referencias que ha hecho el portavoz de Vox a los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), la ministra ha recalcado que "no son un capricho", sino "una visión estratégica y de liderazgo" europeo.

En este aspecto, ha incidido en que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dice que los consumidores se han ahorrado 10.000 millones de euros durante la crisis energética gracias a la "apuesta" que se ha hecho en este tema por parte del Gobierno. Además, en lo que se refiere a las críticas de Figaredo, que ha insistido en que el Gobierno no apuesta por la industria, Aagesen ha afirmado que las empresas "están contentas" y quieren invertir en España.

A su vez, en lo que respecta a peticiones concretas de medidas a cambiar que ha efectuado el portavoz de Vox, Aagesen le ha respondido que no reduce del 7% al 0% el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica con efectos desde el 1 de enero de 2025 porque el sistema no está "en superávit" y ese 7% iría a la factura de los consumidos.

"Nuestro desarrollo económico, el de España, el de este país, nuestra competitividad, la presente y la futura depende de esa agenda verde. Me estoy completamente convencida. Depende de la agenda verde", ha señalado.

VOX PIDE QUE MITECO CONSTRUYA INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Por su lado, Figaredo ha propuesto que la ministra "se estrene en su cargo" y no "paralice" la tramitación de la Ley de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (CO2), que tiene dos enmiendas que al Ejecutivo "se le atragantan, pero que para los españoles serían muy positivas". Al margen de la reducción del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica, le ha pedido que MITECO no detenga las subastas para la cogeneración.

Por otro lado, el portavoz de Vox ha reclamado a Aagesen que inicie la construcción de "todas las infraestructuras hídricas que España necesita desde hace años". En concreto, ha incidido en que debería comenzar "ipso facto" los trabajos de la presa de Cheste y la adecuación y encauzamiento de la Rambla del Poyo (ambos en Valencia) y la paralización inmediata de la demolición de la presa de Los Toranes (Teruel).

"Existen estudios que ustedes tienen, que hemos visto todos, que ya establecen los planes concretos para esta red de interconexión de embalses y este Plan Nacional del Agua para las cuencas hidrográficas del Ebro, del Duero, del Tajo y del Guadiana. Sería relativamente sencillo. Podría usted empezar mañana, señora ministra, y esta sería una buenísima iniciativa para España", ha animado Figaredo.

Asimismo, el portavoz de Vox ha insistido en la necesidad de que MITECO abandone los planes de instalación de aerogeneradores marítimos y asegure así "la supervivencia" de los pescadores. Con respecto al sector primario, también ha reclamado un Plan Nacional del Agua y ha criticado que el Gobierno apoye "directamente" a la "competencia desleal de España", de manera precisa al sector agrícola marroquí.

En este mismo sentido, también ha denunciado las "expropiaciones" de terrenos en Jaén para instalar placas fotovoltaicas. Así, ha denunciado que el Gobierno está poniendo a "competir" la producción de alimentos con la instalación de placas fotovoltaicas y le ha preguntado a la ministra por qué no les conceden los mismos "privilegios" a otras tecnologías.

Además, Figaredo también ha criticado las normas climáticas "absurdas" del Ejecutivo. Por este lado, ha advertido que China va a ser la que se va a "beneficiar" del proceso de cambio tecnológico que está impulsando MITECO "a marchas forzadas". "Cada vez que aprietan las tuercas con sus medidas climáticas cierra una industria en el sector secundario en España", ha afirmado.

Ante las palabras de la ministra, que ha insistido en que pretende impulsar la soberanía energética de España, el portavoz de Vox ha pregunta a qué soberanía energética se refiere cuando España "compra más gas que nunca jamás en su historia".

A su vez, le ha dicho que si España "no tiene agua" es porque el Ejecutivo "no está construyendo almacenamientos suficientes" para disponer de ella ya que "está lanzado a la carrera por instalar desaladoras, una detrás de otra, que son un sistema caro".

Además, ha criticado el PNIEC, tachándolo de "planes que nunca van a ser capaces de cumplir". "Quien padece todos esos delirios, señora ministra, son los españoles. No es España en abstracto, no es el Estado español. Quien paga y va a pagar parte de esos 300.000 millones de euros al año para el plan climático no va a ser usted", le ha acusado.