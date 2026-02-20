Aagesen pide "máximo respeto" a la normativa europea tras la reclamación autonómica de reformar la Ley de Costas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido "máximo respeto" a la normativa europea tras la reclamación autonómica de reformar la Ley y el Reglamento de Costas.

Así se ha pronunciado la ministra después de la reunión celebrada este jueves en Madrid por parte de las autonomías con litoral para reclamar la reforma de la Ley de Costas y de su Reglamento con una visión "más acorde al reparto, a la realidad territorial", según informaba la Región de Murcia. "Pediría el máximo respeto a la legislación europea", ha subrayada la ministra al ser preguntada al respecto.

La ministra ha visitado el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, en Segovia, Castilla y León), junto a Jessika Roswall y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Aagesen ha recalcado que el Ejecutivo "se debe al cumplimiento de la normativa europea" al ser preguntada por la reforma del Reglamento de regulación de Costas anunciada ayer por su Ministerio.

El objetivo de Transición Ecológica es que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concedan mediante concurso público y sin prórroga automática. Transición Ecológica pretende sacar adelante la reforma antes del verano evitando así de la condena de la UE.