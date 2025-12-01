Aagesen pide que "la verdad" sobre la dana llegue a la C. Valenciana: "Había información suficiente"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido que "la verdad llegue a la Comunidad Valenciana" más de un año después de la dana. En este sentido, ha vuelto a recalcado que "había información suficiente" por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Tenemos los autos de la jueza de Catarroja, son muy claros. Había información suficiente, siempre hubo información por parte de las agencias, tanto de la AEMET como de la Confederación. Basta ya de falsedades, siguen recurriendo a las falsedades. Creo que es el momento, pasado ya [más de] un año, de que la verdad llegue a la comunidad valenciana", ha señado desde Roma (Italia), donde va a intervenir en el 21º Foro de Diálogo Italia - España.

Así se ha expresado un día después de que 'Salvados' de La Sexta emitiera una entrevista con la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas en la que la exreponsable política ha cargado contra la CHJ y Aemet por, según ha reprochado, "no dar información en tiempo real", y ha negado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le diera el aviso por teléfono de la caída de un puente en Picanya, que la representante del Ejecutivo central creyó en aquel momento que era Paiporta.

Aagesen ha considerado que la ciudadanía española puede sentir "indignación, desafección" al ser preguntada por este "cruce de acusaciones". Además, ha insistido: "Desafección, es el momento de que llegue ya la verdad. No podemos seguir esperando".