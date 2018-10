Abogados Cristianos estudia pedir al menos 22 meses de multa para Willy Toledo por delito contra sentimientos religiosos

Publicado 03/10/2018 18:04:18 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha adelantado que, como acusación en la causa por la que se investiga a Willy Toledo por un posible delito contra los sentimientos religiosos, estudia pedir "al menos" 22 meses de multa contra el actor.

En declaraciones a Europa Press, Castellanos ha indicado que la asociación volverá a reunirse este miércoles para concluir el escrito de acusación que presentarán ante el juez del juzgado número 11 de Madrid, que la semana pasada finalizó la instrucción de la causa por la que se investiga al actor, concluyendo que podía haber indicios de delito y solicitando a las partes que en un plazo de 10 días se pronunciaran sobre la apertura del juicio oral en la forma prevista por la ley o bien el sobreseimiento de la causa.

"La estrategia va ir por otro lado, pero lo estamos ultimando. Nuestra estrategia va más allá. Pediremos penas de multa pero estamos estudiando si para dos o tres delitos por lo que puede que sean más de 22 meses de multa", ha reiterado Castellanos.

Además, ha adelantado que, "a raíz de todo lo ocurrido, un magistrado defendió que este tipo de delitos no debían de existir", por lo que están estudiando presentar "una queja o denuncia" contra el mismo, al considerar que "un juez en ejercicio no puede animar a la obstrucción de la Justicia ni a que no se cumpla el Código Penal".

En el auto de continuación de la causa que investiga los mensajes publicados por el actor en su perfil de la red social Facebook, se hacía alusión a dos mensajes publicados el 5 de julio de 2017. "Yo me cago en dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima trinidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Muy buenas y muy españolas tardes", afirma el primero de los mensajes mientras que en el otro aseguraba: "Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea".

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al actor ante la Fiscalía Provincial de Madrid por estas declaraciones realizadas en Facebook en las que hacía escarnio de Dios y de la Virgen María. Toledo fue citado hasta en dos ocasiones a declarar, sin llegar nunca a comparecer, por lo que el juzgado ordenó su detención y puesta a disposición de la justicia.

Por este motivo, el actor --que llegó a estar en busca y captura por no presentarse a declarar-- fue detenido el pasado 12 de septiembre y pasó la noche en los calabozos de la Comisaría de Moratalaz (Madrid). El 13 de septiembre llegó detenido al juzgado pero finalmente quedó en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar a la espera de que finalizara la investigación.

El pasado 26 de septiembre, cuando se conoció que Toledo podía ser procesado, Castellanos se mostró confiada en que "una sentencia condenatoria" recayera sobre el actor aunque precisó que en su escrito de alegaciones pedirían "respeto, no pena de cárcel".