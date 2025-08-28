Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 62 millones en Burgos

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Burgos percibirá más de 62 millones de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 62.015.721,72 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 22 de Burgos, situada en el centro comercial Carrefour-El Mirador.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 28 de agosto, ha estado formada por los números 2, 38, 12, 19, 45 y 11. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2841336. La recaudación ha ascendido a 11.951.589,00 euros.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Ciudad Real, situada en Prado, 2.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 225 de Barcelona y en la número 336 de Madrid.