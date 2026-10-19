Adam se ceba en la Comunidad Valenciana con 3 muertos y deja cortes de luz y carreteras cortadas en Baleares

Un guardia civil rescata a un perro en la Comunidad Valenciana. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carreteras cortadas, ríos y torrentes desbordados, 145 poblaciones confinadas y rescates en azoteas y techos de vehículos es el balance de la dana Adam a su paso por Baleares y la Comunidad Valenciana, donde se han rescatado otras dos víctimas mortales en la localidad alicantina de Oliva, una de ellas en su vivienda y otra en un camping. Estas dos personas fallecidas se suman a las otras dos víctimas mortales ocasionadas por los efectos de la dana durante el fin de semana, una de ellas en Barcelona y otra en Sagunto.

A lo largo de la mañana de este lunes, la dana ha causado estragos especialmente en Valencia y Alicante. La Generalitat ha ordenado el confinamiento de 145 municipios entre ambas provincias y las lluvias y tormentas ha obligado a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la imposibilidad de atender a todas las llamadas por parte de los servicios autonómicos y locales de emergencias y ante el "extraordinario" peligro en ríos y barrancos de Safor y la Marina.

De los 145 municipios confinados se han estado emitiendo de manera repetida mensajes a la totalidad de la población en los que se insta a no circular y evitar así desplazamientos, a permanecer en las viviendas, no cruzar zonas inundables, alejarse de ríos, barrancos y cauces y a subir a plantas superiores, no usar el ascensor y a prestar especial atención a personas vulnerables. A las 15 horas, solo ocho términos municipales permanecían en situación de confinamiento.

En localidades alicantinas como Pego y Forna las intensas lluvias han dejado hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas 48 horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han apuntado que la dana ha provocado que la comarca valenciana de la Safor esté viviendo un temporal "extraordinario" desde 1987.

RESCATES POR HELICÓPTERO

Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) ha realizado "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua fundamentalmente en la Safor y la Marina Alta, como Oliva. Entre ellos, dos niños que estaban en una caravana arrastrada por el agua y un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro en Oliva.

La Policía también ha rescatado a una anciana de 93 años que había quedado atrapada en su casa de Gandia (Valencia) en pleno temporal utilizando una tabla de pádel surf cuando el agua había subido ya metro y medio en su vivienda de la Safor.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante también ha realizado 65 intervenciones durante la noche y madrugada de este lunes. Entre otras, han gestionado actuaciones de salvamento de personas que estaban en lo alto de tejados de viviendas o en sus coches, y se han atendido casi 400 llamadas de asistencia durante la madrugada.

El grupo de rescate ha culminado durante la mañana intervenciones que no pudieron completarse por imposibilidad de volar por la noche. Esos trabajos se han concentrado en la Marina Alta y, concretamente, en localidades como Pego (31) y Xàbia (25). En ese periodo de tiempo, durante la noche y madrugada, ha habido cuatro en Els Poblets, dos en L'Atzúbia y Benimeli y otra en Dénia. En Els Poblets (Alicante), el desbordamiento del río Girona a su paso por este municipio de la Marina Alta ha dejado también una situación "caótica".

Respecto a las carreteras también se han visto afectadas y esta mañana había cortadas 15 vías en algún tramo, principalmente en las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia). Se trata de carreteras autonómicas. Igualmente, los servicios de Cercanías se han visto interrumpidos, concretamente las líneas C1 y C2 en Valencia.

ALBERGUES

Ante los desalojos y rescates, Cruz Roja ha desplegado albergues y puntos de atención para personas evacuadas y ha reforzado la asistencia a los colectivos en situación de sinhogarismo. En Gandia (Valencia) se ha desplegado un albergue para alojar a personas en riesgo cib 40 plazas en el Centro Deportivo Raval. En Oliva (Valencia), el Polideportivo Municipal se ha fijado como punto de atención para atender a personas evacuadas de campings próximos.

Además, a petición de la Generalitat y del Ayuntamiento de València, se han dispuesto dos albergues adicionales para personas en situación de sinhogarismo que atienden a 56 personas. A petición del Ayuntamiento de Sueca (Valencia, un equipo de Cruz Roja realiza esta mañana una ruta para comprobar cómo se encuentran personas sin hogar de municipios próximos como Sueca y Sollana. En Alicante, se han desplegado albergues provisionales y recursos de emergencia en Alicante, Altea, Dénia y Xàbia. Unas 118 personas han recibido esta ayuda. En Xàbia, se han atendido 135 personas. Se trata de 109 personas que han sido desalojadas de un camping y 26 de viviendas próximas a zonas de barranco.

La actividad escolar también se ha resentido y en toda la Comunidad Valenciana unos 103.000 alumnos de Alicante y Valencia se han visto afectados por la suspensión de la actividad lectiva en la capital autonómica, pero también en numerosos municipios de alicante y valencianos.

Por su parte, la Universidad Católica de Valencia ha ampliado a todo este lunes la docencia online en el campus de Alzira, que permanece cerrado y modalidad híbrida para el resto.

SITUACIÓN EN BALEARES

La situación también es muy complicada en Baleares, donde el Govern ha lanzado mensajes ES-Alert para pedir precaución ante las lluvias y riesgo de desbordamientos de torrentes. Emergencias mantiene activada la alerta roja ante la inestabilidad de la situación.

En Ibiza, ha permanecido cerrada la carretera del aeropuerto en ambos sentidos a causa de las lluvias y tormentas de las últimas horas. En concreto, el corte de la vía se registra entre el punto kilométrico 3 y 5,5, según ha señalado la institución insular en redes sociales. La operatividad del aeropuerto también se ha visto comprometida por las incidencias climatológicas y se han registrando retrasos de vuelos.

El suministro eléctrico se ha visto también interrumpido en Formentera. Una avería ha dejado sin luz a cerca de 400 clientes de Endesa que se ha recuperado a media mañana. Sin embargo, otra avería a provocado otro corte eléctrico que ha afectados a unos 340 clientes en Ibizia.