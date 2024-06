Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

-- 09.30 horas: La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) celebra el ‘Evento Multiplicador INCLUDL Schools’ a modo de cierre y presentación de resultados del proyecto ‘Promoting inclusive schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning’ (INCLUDL-Schools). En Fundación ONCE (c/Sebastián Herrera, 15) y online. Madrid.

-- 10.00 horas: Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la comparecencia de Sara Giménez Giménez, representante del equipo técnico del proyecto piloto denominado "Proyecto piloto de itinerarios de inclusión para personas perceptoras del ingreso mínimo vital" de la Fundación Secretariado Gitano (11.30 horas) entre otros. En el Congreso.

-- 10.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, interviene en el Curso de Verano de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). Universidad Rey Juan Carlos. Campus Madrid (C/ Quintana, 21).

-- 10.00 horas: Primera liberación pública en barco de caballitos de mar en el marco del proyecto "Cavallets de mar balears" de la Fundación Palma Aquarium en colaboración con la Banca March. En la reserva natural de la isla Sa Dragonera. En Mallorca.

-- 10.30 horas: La Reina preside la reunión del Patronato de Fad Juventud en la que se nombrará nueva presidencia. En la sede de Netflix (calle Juan de Cortázar, 2. Acceso nº 6. Tres Cantos. Madrid) .

-- 10.30 horas: Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género, con las comparecencias de Isabel García Salazar, coordinadora Centro Acogida 3 Comunidad de Madrid (10.30 horas); Lucía Avilés, jueza de lo Penal de Mataró (11.30 horas); e Isabel Giménez, jueza de Familia, sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona (12.30 horas). En el Congreso.

-- 10.30 horas: Encuentro con medios con Fania E. Davis con motivo de la conferencia ‘Justicia restaurativa: un compromiso radical con la sanación social e individual’. En Torreón I, La Casa Encendida.

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comienza, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en el Congreso.

-- 11.30 horas: Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la elección de la vicepresidencia primera de la Comisión y comparecencias de Enrique Segovia, director de conservación en WWF y miembro del grupo motor de Futuro en Común y Marta Iglesias, responsable departamento de acción internacional en Movimiento por la Paz y vocal de Futuro en Común en el Consejo de Desarrollo Sostenible (11.30 horas); y Manuel Morales García, coordinador del grupo motor de la plataforma ley integral de barrios vulnerables, y Rosario García Muñoz, responsable en Sevilla del grupo motor de la plataforma ley integral de barrios vulnerables (12:30 horas). En el Congreso.

-- 12.00 horas: Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con mociones sobre contratación de empleados del hogar y política migratoria. En el Senado.

-- 12.00 horas: Ceremonia de Presentación del "II Ranking de Empresas por la Igualdad", organizada por la Fundación Woman Forward, en la Fundación Botín (Calle Castelló, 18).

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene un encuentro con el director regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para Europa, Philippe Leclerc, en la sede del Ministerio; a las 16.00 horas, se reúne con representantes de la Fundación ANAR. Ministerio.

-- 13.00 horas: Pons presenta un certificado de movilidad responsable en España. Calle Serrano, 138.

-- 15.00 horas: Pleno en el Congreso, con mociones consecuencia de interpelaciones urgentes sobre las políticas en materia de transición ecológica desarrolladas por el Gobierno y el impacto en el sistema alimentario, la lucha contra la despoblación y la garantía de abastecimiento de recursos hídricos. En el Congreso.

-- 15.30 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la representante especial del secretario general de la ONU sobre la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M'jid.

-- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, interviene en el Curso de Verano 'Estado de derecho, gobernabilidad y enfrentamiento institucional', organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en el Campus de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos.

-- 17.00 horas: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional de sensibilización contra la violencia de género en la sede del ministerio. En el Ministerio de Igualdad. C/ Alcalá, 37.

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de entrega de las Cruces de la Orden de la Guardia Civil al presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y al director gerente del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre, en la sede del Ministerio.

-- 18.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, intervienen en la presentación del ensayo 'Desigualdad en España' de Berna León, Javier Carbonell y Javier Soria, que organiza infoLibre. Círculo de Bellas Artes. Se podrá seguir también por streaming.

-- 18.30 horas: Gala final de la XII Edición de GIRA Jóvenes. En las Oficinas de Coca-Cola. C/Ribera del Loira, 20.

-- 19.00 horas: Entrega de los XVIII Premios Nacionales a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, al Fomento de la Corresponsabilidad y a la Responsabilidad Social y XIII Premios Nacionales a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales de las Personas con Discapacidad de la Fundación Vivofácil. En los Teatros Luchana. C. de Luchana, 38.

-- 19.30 horas: Foro de Madrid contra la Violencia hacia las Mujeres lleva a cabo una concentración frente a la Puerta del Sol, en Madrid.

-- 19.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participa en el acto de entrega de los 'III Premios Archiletras de la Lengua', en Casa de América. Asisten el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García.