Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

-- En París, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, en la sede de la Unesco en París.

-- 11.00 horas: El delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez Peco, presentan los datos del Grupo Social ONCE durante 2023 tanto a nivel estatal, como la labor desarrollada en la Comunidad de Madrid. En la sala de juntas de la Delegación de la ONCE (calle Prim, nº 3).

-- 15.00 horas: La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la 'Operación Especial 1º de agosto' para dar cobertura a los 3.100.000 desplazamientos por carretera previstos hasta las 24 horas del jueves 1 de agosto.

-- 22.45 horas: En Mérida, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la representación de la ópera 'Medusa', dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida.