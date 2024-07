Alcalde de Sevilla nombrará a Susana Díaz Hija Predilecta de Triana y al tenista Carlos Alcaraz, Hijo Adoptivo

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha anunciado que nombrará a la exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz Hija Predilecta de Triana. En este sentido, Sanz ha subrayado que "Triana tenía una deuda con Susana Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá" --Fiesta Mayor de Sevilla--.

Así lo ha comunicado Sanz a través de su cuenta en la red social X, donde, además, ha subrayado que "sus méritos están más que justificados después de una vida dedicada al servicio público y a trabajar por el bien de los ciudadanos".

"Con mucho cariño la nombraremos Hija Predilecta de Triana", ha concluido el primer edil del Consistorio hispalense en su mensaje.

Por su parte, Susana Díaz ha respondido a través de esa misma red social a dicho anuncio y ha destacado que le ha hecho "mucha ilusión" y se siente "muy feliz" por este reconocimiento.

"Cuando me ha llamado el alcalde, del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡Qué feliz debe estar allá donde esté!", ha expresado quien fue exsecretaria general del PSOE-A.

La expresidenta andaluza fue también teniente de alcalde de Triana y "en su larga trayectoria profesional, ha hecho siempre gala de sus raíces trianeras", barrio al que continúa "muy ligada, formando parte muy activa, además, de sus vivencias y tradiciones", a juicio de la La comisión organizadora de la Velá de Santiago y Santa Ana del Distrito Triana.

OTROS RECONOCIMIENTOS

La citada comisión reconocerá también a cinco 'trianeros de honor', dos 'trianeras del año', un 'Trianero Adoptivo' y tres instituciones honoríficas. Este año, como novedad, se concederá un Premio a la Solidaridad, otro a la trayectoria empresarial y el Premio Niculoso Pisano.

El teniente de alcalde de Triana, Manuel Alés, ha subrayado que "estos galardones de la Velá de Santa Ana distinguen a personas y entidades "cuya trayectoria y labor destacada en el barrio generan el consenso de todos los trianeros, y como tal merecen el reconocimiento de sus vecinos".

Como 'Trianero Adoptivo' será reconocido el tenista Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, "por su vinculación familiar con el barrio de Triana". Así, "tanto su madre como su abuela nacieron en el arrabal y el deportista lleva con orgullo esta ascendencia".

Por su parte, recibirá este mismo título Sor María Isabel Sánchez Pérez, religiosa de las Hijas de la Caridad y docente en el colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la calle Pagés del Corro. Se le ha reconocido su trayectoria como docente y su labor solidaria durante la pandemia de la Covid-19, entre otras acciones, en la confección de mascarillas para el vecindario. También será Hija Adoptiva la profesora y escritora Cati León, por su labor docente y cultural vinculada al barrio.

La distinción de 'Trianero del Año' ha recaído este 2024 en el escritor y docente Julio Vera, "muy conocido y querido en la comunidad educativa, que dirige en la actualidad el Colegio Salesianos de Triana".

En cuanto a los 'trianeros de honor', la primera de las distinciones recaerá este año en Luis Rodríguez Fontanilla, "enamorado por partes iguales de Triana, del Real Betis y del Triana CF". También será reconocido en este apartado el comerciante Juan Morón Morales, "muy unido al barrio". Su emblemática zapatería La Valenciana estaba ubicada en el corazón del arrabal, "donde hasta su jubilación atendía con máxima profesionalidad y cariño a todos los vecinos".

Asimismo, recibirá este galardón el arquitecto conservador de la Parroquia de Santa Ana Francisco González de Canales. "Su dedicación y profesionalidad hacen de este arquitecto el mejor garante del estado de conservación de este bien del barrio". Catedrático de Composición arquitectónica de la Universidad de Sevilla y poeta, "es el mejor ejemplo del talento de Triana".

Recibirán también esta distinción el empresario y emprendedor Manuel Baena Ferrer, trianero de varias generaciones, "marino, como aquellos vecinos que se embarcaban para hacer las Américas, y empresario de reconocido prestigio que ha llevado el nombre de su barrio a lo más selecto de la costa marbellí en su emblemático local El Mangaleta".

Por último, será 'Trianero de Honor' Emilio Vara Dorado, de Casa Moreno, "por su vocación de servicio, el saber estar y su amor por las dedicatorias más geniales que lo convierten en uno de los trianeros más queridos en las dos orillas del Guadalquivir".

Dos serán las entidades reconocidas en esta categoría. La primera de ellas, la Hermandad del Cachorro, corporación histórica del barrio de Triana que da culto a una de las grandes devociones de la ciudad de Sevilla como es el Cristo de la Expiración y que en el año 2025 presidirá el Jubileo Mundial de las Cofradías en Roma ante el Santo Padre. También se distingue al Coro Triana Canta, que celebra su 25 aniversario.

TRES NUEVOS GALARDONES

El Ayuntamiento ha creado también este año tres nuevos galardones. Así, recibirá el Premio a la Solidaridad la Hermandad del Rocío de Triana, entidad con más de dos siglos de historia, impulsora de la Romería del Rocío desde Sevilla capital "y que este año celebra 50 años de sus colonias, acogiendo principalmente a menores en riesgo de exclusión social".

También se ha creado el Premio a la Trayectoria Empresarial que recibirá Martín Flores, "una tienda clásica con chucherías, disfraces para niños y adultos, piñatas, artículos de broma y artículos para fiestas temáticas en pleno corazón de Triana con más de 40 años".

El Premio Niculoso Pisano será, por último, para Cerámicas Ruiz, que sigue manteniendo vivo el oficio en el barrio de Triana. "Un taller familiar con más de 60 años de experiencia en el sector que nace de la tradición, la devoción y el empeño por el buen hacer".