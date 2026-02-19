Álex Herrera, nuevo director adjunto de 20minutos - 20MINUTOS

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora subdirector de 20minutos, Álex Herrera, ha sido nombrado nuevo director adjunto del periódico bajo la dirección de Jesús Morales.

Según ha informado este jueves 20minutos, el nombramiento forma parte de una reorganización interna destinada a "consolidar su apuesta por la innovación editorial, tecnológica y de contenidos garantizando siempre una información cercana, útil y de calidad a través de distintos formatos y nuevas narrativas".

20minutos ha indicado que Herrera es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y máster MBA en Dirección de Empresas por ESIC. Además, ha añadido que cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en 20minutos, donde ha desempeñado "funcionales clave" en la redacción y en la gestión de equipos, además de especializarse en el análisis de audiencias, distribución de contenidos y transformación digital.

Por otro lado, el periódico ha decidido unificar los departamentos de redes sociales y multimedia para "potenciar su capacidad de producción en formatos digitales y audiovisuales, en un momento en el que las audiencias se desplazan hacia las redes sociales y crece la demanda de contenido audiovisual". Esta nueva área estará dirigida por la hasta ahora coordinadora de redes sociales del periódico, Mara González.

También se crean dos nuevos puestos transversales en la redacción para acelerar la evolución tecnológica del periódico. Cata Göpel, del área de Producto Digital de Henneo, asume el cargo de responsable de Desarrollo Digital de 20minutos; y la coordinadora de cierre, Susana Gozalo, será nombrada redactora jefe de Edición y Calidad.