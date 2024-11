Alumnos de Madrid participantes en Scholas, la iniciativa del Papa, ante políticos y claustros: "No nos escuchan"

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 chicos y chicas participantes de Scholas Ciudadanía --programa del proyecto impulsado por el Papa Francisco, 'Scholas Ocurrentes'-- han reclamado este viernes en Madrid, ante representantes de la política, de la Iglesia y claustros, ser "más escuchados", y los profesores han lamentado no poderles dedicar más tiempo al sentirse "ahogados en papeles y documentos".

"Nos sentimos menospreciados, por así decirlo, porque no nos escuchan. Puedo decir a un profesor que me están haciendo bullying pero si ese profesor no hace nada, la situación no cambia", ha denunciado una alumna durante el cierre de Scholas Ciudadanía.

El evento ha reunido durante la última semana a un total de 150 estudiantes de diez centros educativos, en el Colegio San José - Salesianas, en Madrid. Durante estas jornadas, los jóvenes han trabajado sobre una "problemática" que ellos mismos han elegido, la ineficiencia educativa y la falta de escucha a los alumnos; han trabajado en equipo, se han expresado a través de la música, la danza y otras disciplinas artísticas, y han buscado soluciones.

Durante el acto de cierre, los profesores han leído una carta en la que han señalado que "el sistema educativo no funciona como" les "gustaría" y en la que han expresado que la burocracia, a veces, no les permite dedicar a los alumnos todo el tiempo que desearían.

"Aparte del tiempo que pasamos en el centro tenemos otras obligaciones, nos sentimos ahogados en papeles y documentos que ocupan un tiempo que nos gustaría dedicaros a vosotros", han reconocido. Si bien, se han comprometido a sacar tiempo y se han dirigido a sus alumnos para decirles que pueden contar con ellos "para lo que necesiten".

En el evento también ha participado el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, Juan Alberto Gutiérrez, que frente al "pesimismo", ha querido poner en valor que el actual es "el mejor sistema educativo de la historia", con "un presupuesto muy superior" que el que había cuando estudiaban las generaciones anteriores y con los profesores "mejor" formados. "No ha habido nadie con las oportunidades educativas que nosotros estamos gozando", ha remarcado.

Mientras, el obispo auxiliar de Madrid José Antonio Álvarez ha subrayado la importancia de "implicarse todos" para conseguir la mejor educación. "Todos somos importantes en la tarea educativa, todos tenemos parte y somos imprescindibles, profesores, padres y vosotros", ha enfatizado.

Por su parte, el director de Scholas, José María del Corral ha felicitado a los chicos y chicas participantes en esta iniciativa. "Se animaron a compartir lo que ustedes son, que no es lo mismo que lo que saben. Se animaron a compartir lo que son, siendo tan distintos", ha destacado.

Para cerrar el acto, los alumnos junto a los profesores han plantado un olivo, que es uno de los símbolos de Scholas Ocurrentes.