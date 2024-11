Andria Putkaradze, representante de Georgia tras ganar Eurovisión Junior 2024: "Es genial, estoy muy feliz"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andria Putkaradze, representante de Georgia y ganador de Eurovisión Junior 2024, se ha mostrado feliz tras alzarse con el trofeo de la XXII edición del certamen infantil, que ha acogido Madrid por primera vez en su historia.

"Me siento muy bien, un poco confuso. Es genial, estoy muy feliz", ha asegurado en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press, después de haber conseguido sumar un total de 239 puntos, 180 del jurado profesional que ya le colocaban favorito entre los 17 países participantes, y 59 puntos más del voto del público.

Andria, que "no esperaba ganar" el concurso, se ha alzado con la victoria gracias a su interpretación de 'To My Mom', una canción en honor a su madre. El pequeño artista no sabe muy bien qué hace tan especial el tema, pero cree que quizá porque "va para todas las madres" y mueve "emociones".

El ganador de Eurovisión Junior 2024 nació en la ciudad de Batumi, Georgia, en el Mar Negro. Comenzó a cantar a la edad de dos años y luego se convirtió en miembro del grupo vocal 'Children of the Sea' antes de estudiar piano en la Escuela de Música Zakaria Paliashvili, según ha detallado la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso junto a RTVE. Ya siendo un músico consumado, ganó el concurso de talentos televisado Ranina de la cadena GPB.