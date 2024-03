Antonelli se sintió "liberada" al dejar el PSOE por la Ley Trans y ahora se alegra de que "saquen pecho" por la norma

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Más Madrid Carla Antonelli publica este viernes 15 de marzo sus memorias, 'La mujer volcán' (Editorial Plaza & Janés), donde retrata situaciones por las que ha pasado a lo largo de su vida, como la violencia o el rechazo. Además, aborda su trayectoria política y su baja del PSOE, que cuenta en una entrevista con Europa Press que se debió a los retrasos en la Ley Trans.

"Dije 'no en mi nombre'. Yo ya había recibido por todos los lados, pero además decidí entregar lo último que me quedaba, que era la propia militancia", asegura. En este sentido, añade que su gesto "parece" que sirvió "de algo" y que fue "un grano más de arena entre toda la lucha colectiva" para que la Ley Trans siguiese adelante.

Así, también expone que el día que se dio de baja oficialmente del PSOE fue "una liberación". En todo caso, afirma que, actualmente, "el Partido Socialista vuelve a sacar pecho y a sentir orgullo de esa ley" y que esta cuestión le alegra "mucho".

Respecto a los momentos en los que las leyes de diversidad estaban sobre la mesa del Ministerio de Igualdad, Antonelli explica que lo vivió "con la pasión de la defensa de saber que estaba defendiendo lo de justicia". Además, indica que tenía el "absoluto convencimiento" de que era una batalla que se iba a ganar, "sí o sí" o "tarde o temprano". "Estábamos en el lado correcto de la historia, de la razón y, efectivamente, no me equivoqué en lo más mínimo. Al final, de una manera o de otra, la Ley Trans se hizo ley por la gente que lo entregamos todo y que no teníamos nada que perder. Contra eso no se puede luchar", precisa.

Antonelli también hace referencia en 'La mujer volcán' a la socialista Carmen Calvo, que expone que "se encargó de señalar a una minoría en tiempos de caos". La senadora recuerda que en el 2017 el PSOE registró en el Congreso la reforma de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que el texto de esa norma fue el que "se pegó" en la Ley Trans.

"Es un texto socialista el que luego dijeron que borraban a las mujeres. Y, si realmente borraban a las mujeres en el 2019, es que las borraban en el 2017. ¿Por qué no dijeron nada? Todo ha sido mentira. Todo ha sido, digamos, una falacia. Crearon un problema donde no lo había", agrega para añadir que Calvo entonces era ministra y se pregunta también por qué en su caso "no dijo nada".

En materia de igualdad, señala que hay que "ensanchar todos los márgenes", así como "seguir eliminando cualquier distanciamiento, diferencias y todas las brechas que existen entre el hombre y la mujer". Además, ha destacado la necesidad de "pelear" por los espacios.

En esta línea, Antonelli ha criticado "el machismo dentro de las propias mujeres", una cuestión que le parece "terrible" y que, a su juicio, hace el "trabajo sucio" a "los hombres de la ultraderecha". "Todavía queda mucho camino por recorrer. En este aspecto y en este sentido, hay que salir de esos suelos pegajosos, terminar con esa concienciación de que el hombre está por encima. Tenemos que educar a los hijos en igualdad, porque precisamente ahí es donde hay que empezar", manifiesta.

FEMINISMO: "REALMENTE NO ESTÁ DIVIDIDO"

Preguntada por la división del feminismo, considera que es "un tip noticioso" y que "realmente no está dividido". "El feminismo en mayúsculas y al que apoya al movimiento trans es el que sale y el que llenó las calles el 8 de marzo, no el otro", apunta.

Por otro lado, en sus memorias subraya que "las semillas del odio echan raíces en España", pero que sus consecuencias "son todavía una incógnita". En este sentido, Antonelli afirma que el mensaje negacionista no va solamente a por las personas trans, sino que va "a por todo un modo" y "a por todas las siglas". "Luego irán a por gays e irán a por lesbianas, e irán a por el feminismo", subraya.

Antonelli destaca que publica su libro "en un momento adecuado". "Sobre todo por los hechos recientes, por todo lo que hemos vivido de la Ley Trans, en unos momentos de mi vida que han sido cambiantes, decisorios y por toda una cuestión de hechos", asegura.

En este sentido, señala que comparte "cosas" que no había contando "nunca" públicamente y recalca la importancia de contar la historia de cada uno "para que sirva". "Es necesario hablar de nuestras vidas, contar nuestras historias, por aquello tan baño que se dice de no volverlas a repetir, pero sobre todo también para que sirvan y para que se usen, que podemos saltar esos muros que a veces se nos presentan en la vida", ha subrayado.