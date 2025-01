Argüello (CEE) asegura a Redondo que la Iglesia "no apoya" las terapias de conversión e Igualdad quiere que sean delito

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad trabaja en un informe para valorar modificar el Código Penal y convertir las terapias de conversión en delito. Así lo ha indicado el Ministerio después de la reunión este miércoles de la ministra Ana Redondo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la que la ministra ha trasladado su rechazo a este tipo de terapias, mientras que Argüello ha señalado que "se trata de una expresión imprecisa, amplia y no científica", que la Iglesia católica "no apoya".

La ministra ha llegado en coche a las 9:30 horas a la sede de la CEE donde ha sido recibida por Luis Argüello y la reunión se ha prolongado durante casi una hora y 20 minutos. En concreto, a las 10:50 horas, Redondo salía del edificio acompañada por el presidente de los obispos. Ambos han salido conversando y se han despedido cordialmente antes de que la ministra se montase en el coche oficial, que la esperaba bajo los soportales resguardado de la lluvia.

La propia ministra solicitó el encuentro con la Conferencia Episcopal Española después de que anunciara que iba a investigar la denuncia trasladada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia', en la que expone que en siete diócesis españolas se están impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI+.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado, el encuentro de este miércoles con el presidente de los obispos "se enmarca dentro de la normalidad institucional" con el objetivo de "generar una red en defensa de la Igualdad" y en el mismo han abordado "la necesidad de integrar a la Iglesia en la defensa de los valores constitucionales de Igualdad".

Por su parte, según ha informado la Conferencia Episcopal en un comunicado, Luis Arüello ha explicado a la ministra de Igualdad que el término 'terapia de conversión' es "una expresión imprecisa, amplia y no científica", que "la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito de su acción pastoral".

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal ha precisado que no se pueden tratar como "terapias de conversión" todas aquellas que no sean "terapias afirmativas"; y ha añadido que el proyecto 'Transformados', según explican las personas que lo realizan, "invita a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas".

Por otro lado, Redondo ha mostrado a Argüello el rechazo del Ministerio a que la Iglesia esté negando la comunión a personas homosexuales que han contraído matrimonio y ha expuesto que se trata de un "acto discriminatorio".

Mientras, Argüello ha defendido ante la ministra que "en la Iglesia católica no existe discriminación en este sentido" y ha aclarado que "la norma básica para recibir la comunión, que es estar en gracia de Dios, afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de cualquier otra condición, incluida la orientación sexual".

Por otra parte, la ministra también ha insistido en la necesidad de garantizar el respeto a las mujeres en la Iglesia "como un imperativo constitucional" y en actuar, en especial, contra la violencia de género, según informa Igualdad. "Entendemos que esto es una situación inexplicable en el siglo XXI, en la que se debe avanzar", ha destacado Redondo.

Según la CEE, durante el encuentro, que se ha desarrollado en un ambiente de "cordialidad y confianza", ambos han coincidido en la importancia de los principios de libertad, igualdad y no discriminación para la sociedad constitucional.