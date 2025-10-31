Arranca la campaña de vialidad invernal 2025-2026 con 1.486 quitanieves, 254.101 toneladas de sal y 3.600 trabajados

Archivo - Una máquina quitanieves quita la nieve de las carreteras del Puerto de Navacerrada, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Los puertos de Navacerrada (M-601) y Cotos (M-604) están en nivel amarillo a causa de la nieve. Las máquinas quit - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha puesto en marcha la nueva campaña de vialidad invernal 2025-2026, que cuenta con una dotación de 1.486 equipos quitanieves, 254.101 toneladas de fundentes y unos 3.600 trabajadores ante las nevadas.

Según ha informado el departamento que dirige Óscar Puente, la campaña estará activa entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y cuenta con un presupuesto total de 70,6 millones de euros para mantener los 26.525 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la Red de Carreteras del Estado "en las mejores condiciones posibles de seguridad, confortabilidad y fluidez cuando éstas se ven afectadas por problemas de nieve y hielo".

Entre los medios disponibles para hacer frente a los fenómenos climatológicos adversos Transportes ha destacado las 1.486 máquinas quitanieves, conducidos por "personas experimentadas". De ese total, 1.455 son quitanieves de empuje (equipadas con cuñas que permiten desplazar la nieve acumulada hacia los laterales de la calzada) y las otras 31 son quitanieves dinámicas (turbinas), "especialmente eficaces para hacer frente a grandes acumulaciones de nieve en puertos de montaña y zonas de alta cota".

La campaña también cuenta con 254.101 toneladas de fundentes (principalmente sal), distribuidas en 332 depósitos y 606 silos; 415 depósitos con capacidad para 20,35 millones de litros de salmuera; y 37 aparcamientos de emergencia con capacidad total para 11.670 vehículos pesados. Se prevé que en la campaña participen aproximadamente 3.600 profesionales entre personal del Ministerio y empresas de conservación de carreteras.

Por otro lado, Transportes ha detallado que está previsto realizar tratamientos preventivos y curativos ante bajas temperaturas y nevadas para la prevención de formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas, la información anticipada de cualquier incidencia a los usuarios de las carreteras y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar perturbaciones en el tráfico.

Todos los tramos de carreteras de la Red Estatal tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención en autopistas y autovías con mayor intensidad de tráfico y aquellas que sirven de acceso a capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes.

El dispositivo funciona las 24 horas al día durante toda la campaña, con un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se mantiene una colaboración con otros organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT), comunidades autónomas y ayuntamientos, para mejorar la gestión del tráfico en condiciones meteorológicas adversas.

"Esta información permite anticipar las actuaciones necesarias y activar los protocolos de intervención según los niveles de alerta", ha señalado, para después recomendar consultar el estado de las carreteras antes de viajar, especialmente en zonas de montaña y puertos, así como circular con precaución, llevar cadenas cuando sea necesario y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.