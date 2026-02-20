Asociaciones provida advierten de que "el intento de constitucionalizar el aborto" es "un fraude de ley"

Archivo - Varias personas marchan con pancartas contra el aborto en una marcha del ‘Sí a la vida’. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que agrupa a más de 140 asociaciones provida, ha advertido de que el "intento de constitucionalizar el aborto por la vía del artículo 43" es un "fraude de ley constitucional".

Así se han pronunciado de cara al dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución. Según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado, el dictamen de este órgano sobre el Anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española fue aprobado el pasado 12 de febrero por la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Si bien, ahora deberá ser aprobado también en Pleno.

"Nos encontramos ante una iniciativa de extraordinaria gravedad jurídica e institucional. La maniobra es clara: desplazar artificialmente el debate desde el artículo 15 de la Constitución -que reconoce el derecho a la vida de 'todos'- hacia el artículo 43, de naturaleza prestacional, con el objetivo de evitar el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168 CE, que exige la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, y someter la reforma al procedimiento ordinario del artículo 167 CE", ha criticado la Asamblea por la Vida en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que "este planteamiento constituye un auténtico fraude de ley constitucional".

Desde la Asamblea por la Vida han apelado "a la conciencia de los miembros del Consejo de Estado, recordando que la práctica del aborto supone la eliminación violenta de seres humanos indefensos" y que "no puede sostenerse, bajo malabarismos jurídicos inexistentes" en el texto constitucional, "un pretendido derecho ni siquiera de rango prestacional, a acabar con la vida humana, aunque sea en la fase de gestación".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de octubre de 2025 el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, precisó entonces que se añadirá a la Carta Magna el artículo 43.4 con este texto: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

Redondo añadió que con esta reforma quieren reconocer "los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario público".

Además, argumentó que la decisión adoptada responde a la "ola reaccionaria" que pretende "recortar los derechos de las mujeres y devolverlas a situaciones pasadas".