Asociaciones provida celebran la decisión de Almeida: "Un golpe en la línea de flotación del aborto"

Archivo - Decenas de personas durante la Marcha Sí a la Vida, a 23 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han celebrado la decisión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox, y lo consideran "un golpe en la línea de flotación del aborto".

"El reconocimiento de que el aborto tiene consecuencias, y no precisamente positivas para la mujer, es un paso adelante y un golpe en la línea de flotación del aborto, que se quiere presentar como un acto inocuo desde todos los puntos de vista", ha señalado la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, en declaraciones a Europa Press.

Según Latorre, "la experiencia de más de 40 años en España y fuera de ella, con mujeres de toda edad, condición y pensamiento, confirman que en el aborto no sólo se quita la vida al hijo por métodos cruelísimos, sino que influye negativamente en la mujer, ocasionando problemas muchas veces más graves que los que quería solucionar".

En concreto, ha indicado que tiene consecuencias tanto físicas, con "complicaciones a corto, medio y largo plazo, incluso la muerte en ocasiones", como psicológicas. "Precisamente porque es un hijo y no una adherencia o un tumor, ni una parte del cuerpo de la madre, las consecuencias psicológicas son tan graves y muchas veces de por vida y repercuten también en cuántos les rodean", ha subrayado.

En este sentido, ha dado "las gracias" y ha deseado "fortaleza y constancia" a "quienes plantan cara a la cultura de la muerte, tratando de desmontar las mentiras subvencionadas". "Mirar hacia otro lado y permitir que las leyes injustas o las prácticas inhumanas sigan su curso sin hacer nada, es ser cómplices y una gravísima omisión de socorro", ha remarcado Latorre.

INFORMACIÓN CLARA Y COMPLETA

Asimismo, desde Fundación +Vida han celebrado la decisión del Ayuntamiento de Madrid como "un paso importante para reconocer el sufrimiento real que viven muchas mujeres tras un aborto" y han pedido que la información que se ofrezca sea "clara y completa".

"Las administraciones públicas deben informar también de que el aborto no solo deja una herida emocional profunda, sino que también acaba con la vida de un hijo y puede traer graves consecuencias para la salud de la mujer, como infecciones, perforaciones uterinas, adherencias pélvicas o infertilidad, entre otras", ha apuntado a Europa Press el presidente de Fundación +Vida, Álvaro Ortega.

A su juicio, "callar estos hechos y ofrecer sólo el aborto como solución es una forma de engaño para la mujer que se plantea abortar".

Asimismo, Ortega ha reclamado, además de información "veraz", "apoyo" a la mujer embarazada y "ayudas reales y efectivas" en caso de vulnerabilidad social. "Este paso del Ayuntamiento de Madrid es una buena oportunidad para que lidere también las ayudas económicas y la asistencia social que necesitan en situaciones de dificultad. Apoyar la maternidad es la verdadera política social", ha añadido.

En esta misma línea, la directora general de Fundación Redmadre, Amaya Azcona, ha defendido que "la mujer para tomar decisiones debe estar informada verazmente".

"La decisión de abortar tiene consecuencias graves para el hijo que no nace y puede tener consecuencias físicas y psicológicas para la madre y debe conocerlas. Abortar es un hecho traumático en todo caso y muchas mujeres tienen síntomas que se asimilan al estrés post traumático", ha indicado.