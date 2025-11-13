Atresmedia lanza la IV edición de 'Metafuturo', el foro para conocer los desafíos a los que se enfrenta el mundo - ATRESMEDIA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Atresmedia celebrará la próxima semana la IV edición de 'Metafuturo', un foro de reflexión para conocer los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años. En concreto, el foro tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en el Ateneo de Madrid, con una jornada de clausura el 21 de noviembre en el Caixa Forum de Barcelona.

A través de diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros, los invitados del foro desarrollarán un análisis de los cambios que se avecinan en cuestiones como la Inteligencia Artificial (IA), la digitalización, la transición energética, la libertad de expresión, la desinformación, la geopolítica y sus implicaciones, la infancia digital y el impacto de los algoritmos y las pantallas o la ciencia y el futuro, entre otras.

Para ello, contará con personalidades como el Premio Nobel de Economía y analista de patrones comerciales, Paul Krugman, que expondrá su visión sobre el panorama económico y geopolítico. También estará presente el periodista Martin Barón, exdirector de 'The Washington Post' y Premio Pulitzer como líder, en calidad de director del 'Boston Globe', o el escritor Salman Rushdie, autor de la obra 'Los versos satánicos'.

Asimismo, las jornadas contarán con líderes políticos y figuras institucionales, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como varios de los ministros del Gobierno, además del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

A nivel internacional, acudirán al foro la gimnasta Nadia Comaneci, condecorada en dos ocasiones con la Orden Olímpica, así como el exprimer ministro de Italia y líder del Partido Democrático Enrico Letta, que aboga por reforzar la unidad europea y modernizar el mercado único.

Otros ponentes serán la jugadora de bádminton Carolina Marín, competidora en la categoría individual en la que alcanzó el número uno del ranking mundial de la BW, así como la analista y asesora estratégica en IA, Macarena Estévez y el economista y escritor Fernando Trías de Bes.

También acudirán el científico y catedrático del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), Pablo Jarillo Herrero, descubridor del ángulo mágico del grafeno; la exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, que ha abogado por limitar el acceso de los niños a las pantallas ante los riesgos que implican; o el director asociado del Barcelona 'Supercomputing Center', Cristian Cantón, centro para el desarrollo y la investigación en supercomputación, que cuenta con el superordenador más potente de España, 'MareNostrum', entre otros.