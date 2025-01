Autocontrol, Adolescencia Libre de Móviles de Madrid y Ana Torres ('El País'), Premios Protección de Datos 2024

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial (Autocontrol), la periodista Ana Torres ('El País') y la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de la Comunidad de Madrid han sido algunas de las galardonadas con los 'Premios Protección de Datos 2024' que concede la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En la categoría de 'Comunicación', la AEPD ha concedido el premio a la periodista de 'El País' Ana Torres Menárquez, por los artículos en los que aborda la relación entre menores y tecnología y, en concreto, la preocupación de las familias por el acceso precoz a la misma, el impacto de la tecnología en las aulas, la propuesta de sistema de verificación de la edad presentada por la Agencia, o cómo afectan las redes sociales y la visualización temprana de pornografía en la infancia y la adolescencia, entre otros temas.

Además, el jurado ha concedido un accésit en esta categoría a la periodista del programa 'Espejo Público' de Antena 3, Leire Pérez Llorente, por los reportajes y noticias en los que se abordaba el inicio de las actividades de Wordcoin en España.

En la categoría 'Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales', en la modalidad de empresas, asociaciones y fundaciones, el jurado ha concedido el premio, ex aequo, a la Asociación de delegados y delegadas de Protección de datos de Parlamentos (ADPDP) por la guía 'Difusión y concienciación de la protección de datos personales en los Parlamentos'.

Asimismo, este premio también ha sido concedido, ex aequo, a la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial (Autocontrol) por 'El sistema de autorregulación sobre protección de datos personales y publicidad'. Esta iniciativa facilita el cumplimiento de la normativa mediante la adopción de procedimientos extrajudiciales dirigidos a resolver de forma más ágil las reclamaciones de los interesados, tanto en el ámbito publicitario como en las controversias en materia de protección de datos surgidas en el marco de contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

En la modalidad de entidades del sector público se ha otorgado el premio al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid por su 'Sistema de información para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid (SISTEMA RGPD)', una herramienta informática de gestión de las actividades de tratamiento, que incluye un manual informativo y píldoras formativas.

En la categoría de 'Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos para un uso seguro de Internet por los menores', el jurado ha concedido el premio en la modalidad dirigida a centros de enseñanza de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, al I.E.S. Ramón y Cajal (Valladolid) por 'Tejiendo redes seguras', un proyecto que trata de fomentar el uso seguro y responsable de las tecnologías entre la comunidad educativa, y en especial del alumnado.

En la modalidad de compromiso de personas, instituciones, organismos, entidades, organizaciones y asociaciones, públicas y privadas, se ha otorgado el premio, ex aequo, a la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de la Comunidad de Madrid, por 'Adolescencia Libre de Móviles España (ALM)', que propone retrasar la entrega de los dispositivos móviles hasta los 16 años.

Dentro de esta modalidad, el jurado también ha premiado a la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, por 'Appsedu: Catálogo de aplicaciones educativas', un proyecto de plataforma educativa que tiene como finalidad proporcionar un recurso dentro del entorno escolar para acceder a aplicaciones que cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos.

En la categoría de 'Investigación en protección de datos personales Emilio Aced', el jurado ha concedido el premio, ex aequo, a Patricia Arias Cabarcos y Emiram Kablo, por su trabajo 'Privacy in the age of neurotechnology. Investigating public attitudes towards brain data collection and use', un estudio basado en una encuesta a 287 participantes sobre neuroprivacidad que permite establecer conclusiones sobre las expectativas y el conocimiento de las personas sobre los tratamientos de datos basados en neurotecnologías.

Además, el jurado ha otorgado este premio, ex aequo, a Darío López Rincón por su 'Análisis de la adecuación y funcionamiento de los sistemas antitrampas en los videojuegos', un estudio que analiza las posibles decisiones automatizadas basadas en IA y el tratamiento de datos en videojuegos para prevenir las trampas de los jugadores y preservar la protección intelectual.

Respecto a la categoría de 'Emprendimiento en protección de datos personales Ángela Ruiz Robles', el jurado ha premiado a Gataca Labs por 'Innovación en arquitecturas de identidad digital para garantizar la privacidad en Internet', un sistema de verificación de edad orientado a adultos que preserva la privacidad de los usuarios en Internet y que, al estar basado en el modelo de cartera digital, permite su extensión a otros usos.

En la categoría de 'Iniciativas y buenas prácticas para una mayor protección de las mujeres frente a la violencia digital', el jurado ha premiado a la Policía Local de Rincón de la Victoria (Málaga), por un proyecto que incluye la realización de charlas y talleres para concienciar sobre este tema a escolares, familias, profesorado, policía local y personal de los centros, así como la creación de una unidad de ciberpolicía y un canal de ayuda e información sobre ciberseguridad, protección datos y atención a víctimas de ciberdelitos.

Finalmente, en la categoría de 'Difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales', el jurado ha otorgado el premio a Daniel Fernández-Viagas Gallego, por su candidatura 'Dataguardianes privacidad' y su perfil en TikTok, en el que ofrece consejos sobre privacidad y seguridad, así como contenidos relacionados con las iniciativas de la Agencia, contribuyendo a la concienciación de la ciudadanía.

Asimismo, ha concedido un accésit a Ramón Arnó Torrades por su perfil en Linkedin, en el que publica artículos relacionados con la privacidad y seguridad, así como con la protección de la infancia y adolescencia en relación con la tecnología.