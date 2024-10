Baja en 500 toneladas la contaminación por nitratos en Mar Menor en un año al reducir hectáreas de regadío, según MITECO

Transición Ecológica tiene en trámite 72 proyectos en la zona

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La contaminación difusa por nitratos ha disminuido en cerca de 500 toneladas en el Mar Menor entre 2022 y 2023 tras la reducción de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en la zona, según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Si bien precisan que la cifra se puede mejorar, insisten en que la eliminación de los nitratos en la laguna será un proceso que dure varios años, ya que la mayor parte no se encuentran en la superficie.

En concreto, los datos estimados en base a la media en la laguna muestran que este tipo de contaminación han bajado de 3.175 toneladas en 2021-2022 a 2.732 en 2022-2023.

Por otro lado, las fuentes recalcan que, a nivel municipal, existe un gran entendimiento desde un primer momento con las administraciones del Mar Menor sin tener en cuenta la formación política. A nivel autonómico, señalan que el proceso ha sido complejo pero se está llevando a cabo acciones de colaboración, con actividades conjuntas y a compartir conocimiento científico.

Actualmente, MITECO tiene en trámite un total de 72 proyectos de intervención en diferentes terrenos en torno al Mar Menor. Uno de ellos se centra en la restauración integral de la Sierra Minera, que entre otras objetivos pretende encapsular los residuos mineros abandonados en la zona. Otro está centrado en la creación de un Cinturón Verde, que quiere retener 918 toneladas de nitratos que entran cada año en la laguna.

A esto se suman 50 acciones subvencionadas a ayuntamientos, sobre todo centradas en saneamiento y depuración y gestión de inundaciones en edificaciones urbanas. Además, Fundación Biodiversidad está financiando once proyectos a través de ayudas de entre 520.000 y dos millones de euros y una cofinanciación de hasta el 90%. Éstos intervienen en 1.200 hectáreas en la zona a través de mejores prácticas de manejo del agua, fomento de la agroecología, etc. En este sentido, las mismas fuentes consideran muy exitosa la adhesión de fincas agrícolas a estos proyectos.

De cara a finales de octubre o principios de noviembre, se quiere ejecutar un centro de producción de especies marinas, que estará en una parcela que ha cedido el Ayuntamiento de Águilas (Murcia) y que actualmente está pendiente de la licencia municipal. De cara a 2025, MITECO planea ofrecer otros 20 millones a ayuntamientos de la zona para fomentar la mejora de las redes de saneamiento y depuración. A su vez, también tiene previsto ofrecer entre 17 y 20 millones a ganaderos para intentar ayudarles a evitar los impactos que producen con su actividad.

EL MAR MENOR HA SUPERADO LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE UN TERRITORIO

Desde el MITECO explican que el Mar Menor ha superado los límites de tolerancia de un territorio, es decir, que ya no puede alojar una mayor zona agrícola, urbana, etc. En este sentido, indican que el área no sólo tiene un problema de gestión del agua, sino de contaminación. En concreto, apuntan a los efectos en la zona de la agricultura y la ganadería extensiva, así como a la presión del urbanismo y del turismo.

A su vez, también mencionan la explotación minera y señalan que se habla de que 25 millones de toneladas de residuos mineros que pueden estar en el fondo de la laguna desde hace 50 años. Asimismo, destacan que a todo esto se le añade el impacto del cambio climático. En líneas generales, avisan de que, ante esta desestructuración del territorio en el Mar Menor, las situaciones puntuales como las lluvias torrenciales acaban siendo catastróficas.

En líneas generales, detallan que, a fecha de julio de 2024, España tiene un total de 215.575 hectáreas divididas en 915 conjuntos de humedales, según el inventario español de zonas húmedas elaborado a partir de la información que proporcionan las comunidades autónomas. Según explican, el 50% está en un estado desfavorable o desaparecido.