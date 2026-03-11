Belarra denuncia que la "violencia fascista y machista" contra mujeres de izquierda es algo "habitual" y pide combatirlo

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que las amenazas y la violencia "fascista y machista" contra las mujeres de izquierda por desgracia es "muy habitual" y ha llamado a actuar contra la extensión en España del discurso de odio, culpando de ello también a PP y Vox.

Todo ello después de que la Policía Nacional haya practicado dos detenciones en el marco de una investigación por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram.

"Las mujeres de izquierdas que estamos públicamente en las redes sociales y también en la calle vivimos una violencia permanente de sesgo machista, de sesgo racista, de sesgo fascista y lamentablemente eso se traduce en acciones como esta, amenazas de muerte, acoso, violencia permanente", ha manifestado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Belarra ha criticado que este tipo de amenazas buscan sacar a dirigentes de izquierda de "los espacios públicos" aunque ha asegurado que eso no va a pasar, dando así una "mala noticia a los fascistas".

Luego, ha llamado a combatir la financiación pública que reciben "medios ultras", ha criticado cierta "inacción" durante mucho tiempo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de una justicia ante este tipo de comportamientos contra dirigentes de Izquierda, y ha censurado que representantes de Vox y ahora el PP se han dedicado a "extender odio".