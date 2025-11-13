La borrasca Claudia dejará lluvias y bajada de temperaturas en toda España durante el fin de semana, según Meteored

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas, en la playa de A Lanzada, a 5 de noviembre de 2023, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Claudia dejará lluvias generalizadas por toda España durante el fin de semana con precipitaciones que serán localmente intensas, especialmente en el norte y oeste peninsular, según la predicción del director de Meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado. Además, habrá un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en el interior y el noroeste de España.

Mañana viernes la borrasca permanecerá prácticamente estacionaria, según ha avanzado Maldonado. Debido a ello, generará precipitaciones "casi generalizadas" en toda España que serán más intensas en el norte y este del país. En este sentido, algunas comarcas prevén tormentas y el experto no descarta que se registren algunos copos de nieve en Pirineos y Sierra Nevada.

Durante este día, los termómetros bajarán de manera generalizada. Además, el viento del suroeste continuará soplando con fuerza en zonas montañosas y del litoral cantábrico. Sin embargo, Maldonado ha puntualizado que en la mitad oriental peninsular apenas se esperan lluvias. Allí, los cielos estarán parcialmente despejados, mientras que en Baleares predominará la estabilidad.

La borrasca se aproximará el día siguiente sábado, por lo que en gran parte del país predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos y las precipitaciones, que podrán ser a su vez tormentosas en muchas zonas de la Península. Por zonas, los chubascos serán menos probables en el litoral cantábrico y el sureste.

Asimismo, se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte y bancos de niebla matinales en el interior sur peninsular. Por lo demás, las temperaturas descenderán una jornada más en gran parte del territorio y habrá geladas en los Pirineos. De forma paralela, el viento soplará del noreste en el norte peninsular y del sur y suroeste en el resto de la Península, Baleares y Canarias.

El centro de la borrasca afectará el domingo al noroeste de Galicia, tal y como ha señalado el director de meterorología de Meteored. Allí dejará dejará chubascos fuertes y persistentes. Mientras, las lluvias en el sureste peninsular y Baleares serán de menor intensidad y en Canarias predominará el cielo parcialmente nuboso, aunque lloverá de forma débil al norte de las islas de mayor relieve.

De acuerdo con la predicción de Maldonado, durante esta jornada serán frecuentes los bancos de niebla en el interior peninsular. A su vez, las temperaturas diurnas subirán y el viento soplará del sur y suroeste, girando a oeste en Galicia y el Cantábrico.