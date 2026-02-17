La borrasca 'Pedro' llega mañana: la número 16 de la temporada, a una de superar el récord de 2023-24 en España con 17

Imágenes del fuertes vientos provocado por la borrasca Leonardo.A 05 de febrero del 2026 en Almería. España.
Imágenes del fuertes vientos provocado por la borrasca Leonardo.A 05 de febrero del 2026 en Almería. España. - Marian León - Europa Press
Publicado: martes, 17 febrero 2026 15:04
   MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La borrasca 'Pedro' provocará viento muy fuerte y temporal marítimo este miércoles y jueves, según ha avanzado a través de 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se trata de la número 16 de la temporada 2025-2026, por lo que España estaría a una borrasca de superar su máximo histórico, con 17 nombradas en la temporada 2023-2024.

   "La borrasca Pedro ha sido nombrada por Météo France. Es la 16ª de la temporada; estamos a una del máximo histórico. Afectará más a Francia. En España, provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves. Nieve a partir de 700 metros en el norte el jueves", ha especificado el organismo.

   El tren de borrascas ha dejado varios récords en España. Por ejemplo, el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001, según indicó en declaraciones a Europa Press el portavoz AEMET, Rubén del Campo.

