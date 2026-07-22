Bruselas creará un grupo de expertos para analizar el impacto de la IA en el mercado laboral

Archivo - La comisaria europea de Derechos Sociales y Capacidades, Empleos de Calidad y Pensiones, Roxana Mînzatu, habla en el edificio del Parlamento Europeo - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de expertos de alto nivel para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, una de las medidas incluidas en la revisión de su estrategia social, que también prevé una ley sobre empleos de calidad antes de que termine el año, nuevas iniciativas para hacer frente al coste de la vida y actuaciones para reducir las desigualdades.

El Ejecutivo comunitario ha situado estas acciones entre las prioridades de su renovado compromiso con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, centrado en tres ámbitos: mejorar la asequibilidad de bienes y servicios esenciales, gestionar los efectos de la IA sobre el empleo y reducir las desigualdades mediante medidas como el apoyo a las pymes para aplicar la Directiva de Transparencia Salarial.

En concreto, Bruselas prevé que la futura ley actualice las normas europeas de protección de los trabajadores sin dejar de tener en cuenta la competitividad de las empresas, además de estudiar nuevos indicadores para medir la calidad del empleo, la pobreza y los problemas de asequibilidad en la Unión Europea.

La Comisión abrirá también una consulta con los interlocutores sociales, como indicatos y organizaciones empresariales, sobre posibles medidas para facilitar el acceso al empleo de las personas que afrontan "obstáculos importantes" para incorporarse al mercado laboral, incluidas las diferencias por razón de género.

Según ha explicado el Ejecutivo comunitario, facilitar el paso de la inactividad al empleo no solo permitiría ampliar la participación en el mercado de trabajo, sino que contribuiría a reducir la pobreza y la exclusión social y a reforzar la competitividad.

GRUPO DE EXPERTOS SOBRE IA Y GESTIÓN ALGORÍTMICA

En el ámbito tecnológico, Bruselas constituirá un grupo de expertos de alto nivel para estudiar las consecuencias de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral y plantea ayudar a los centros de trabajo a introducir de forma "responsable" herramientas de gestión algorítmica.

La Comisión reconoce que la rápida adopción de la IA puede favorecer la innovación, la productividad, el aprendizaje y el crecimiento, pero advierte de que también plantea interrogantes sobre el futuro de los puestos de trabajo, las capacidades profesionales, la educación, la inclusión social y los servicios públicos.

"Ahora que la inteligencia artificial está transformando el trabajo, aumenta el coste de la vida y persisten las desigualdades, debemos renovar nuestro compromiso con los principios del Pilar Social. Reafirmamos nuestro compromiso con una Europa social que prepare a las personas para el cambio, las proteja frente a nuevos riesgos y cree oportunidades para todos", ha señalado la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales y Capacidades, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Minzatu.

TRANSPARENCIA SALARIAL, CUIDADOS Y JUVENTUD

El plan incluye además apoyo específico, especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas, para aplicar la Directiva de Transparencia Salarial, así como una futura estrategia denominada 'Derecho a Permanecer', con la que Bruselas pretende facilitar que los ciudadanos puedan desarrollar su vida en el lugar que elijan.

La Comisión prevé igualmente presentar un acuerdo europeo sobre cuidados para abordar la falta de trabajadores en el sector de los cuidados de larga duración, adoptar una estrategia de educación y formación profesional y elaborar una nueva estrategia europea para la juventud.

Estas medidas se enmarcan en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en 2017 y compuesto por veinte principios relativos a la igualdad de oportunidades, las condiciones laborales justas y la protección social.

OBJETIVOS SOCIALES PARA 2030

La UE mantiene para 2030 el objetivo de alcanzar una tasa de empleo del 78%, frente al 76,3% actual, y de lograr que el 60% de los adultos participe cada año en actividades de formación, un porcentaje que se sitúa ahora en el 39,5%.

También pretende reducir en al menos 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social respecto a 2019, aunque la disminución lograda hasta ahora es de 3,5 millones, según los datos difundidos por la propia Comisión.

En su balance desde 2017, Bruselas destaca que la pobreza entre las personas con empleo bajó del 9,6% en 2016 al 8,3% en 2025, que diez millones de personas han recibido formación a través del Pacto por las Capacidades y que 185.000 trabajadores de veinte países han recibido apoyo para reincorporarse al empleo mediante el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

Asimismo, la Comisión cifra en 63 millones el número de jóvenes que desde 2013 han encontrado trabajo, iniciado prácticas o formación profesional o continuado sus estudios a través de la Garantía Juvenil, mientras que 2,5 millones de aprendizajes se han completado en el marco de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices.