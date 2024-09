La Cadena SER celebra centenario esta temporada y consolida su parrilla con Ángels Barceló o Carles Francino

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cadena SER celebra su centenario esta temporada 2024-2025 y consolida su parrilla con Àngels Barceló ('Hoy por Hoy'), Javier Casal ('Hora 14'), Carles Francino ('La Ventana'), Aimar Bretos ('Hora 25'), Javier del Pino ('A Vivir'), Dani Garrido ('Carrusel Deportivo'), Manu Carreño ('El Larguero'), Mara Torres ('El Faro') y Roberto Sánchez ('Si Amanece'), entre otros profesionales, según subraya en un comunicado en un comunicado.

El objetivo de la emisora es reafirmar su "compromiso" con la información, el deporte y el entretenimiento.

Además, la Cadena SER refuerza su apuesta por "el optimismo y el humor" con el estreno de 'Ni tan bien', un nuevo programa semanal que presentará Carolina Iglesias y que se estrenará en antena el próximo 13 de septiembre. Se une así a las nuevas temporadas de 'Nadie Sabe Nada', 'Sastre y Maldonado', 'Hora Veintipico', 'Las Noches de Ortega' y 'A Las Bravas'.

"Tenemos que seguir haciendo algo extraordinario cada día, que la gente encuentre información de calidad, contrastada y buen análisis. Debemos exigirnos a nosotros mismos saber diferenciar qué es importante, qué es interesante y no dejar que los políticos nos arrastren a sus batallas inútiles", explica la directora de Contenidos de la Cadena SER, Montserrat Domínguez.

El magazín 'Hoy por Hoy' arranca su sexta temporada con Àngels Barceló al frente tras cerrar el mejor curso de su historia (3.110.000 oyentes diarios), tal y como destaca la emisora.

"Empieza otra temporada que será diferente a todo lo que hemos vivido hasta ahora, en sus vidas personales, en las nuestras y en nuestra vida en común. Sigamos juntos un año más. Y lo que sí les puedo prometer es que cuando ustedes sintonicen la radio ahí estaremos nosotros", comenta Barceló.

Las entrevistas políticas y el análisis de la actualidad seguirá en 'El Abierto' y, como novedad, el próximo lunes 9 de septiembre arranca 'Cuenta con Bob', un espacio en el que los oyentes pueden consultar a Bob Pop cualquier duda.

Carles Francino vuelve a ponerse al frente de 'La Ventana', donde profundizará en los diferentes aspectos de la actualidad, la sociedad y la cultura acompañado de su equipo de colaboradores, que este año contará con nuevas integrantes.

"Uno de los objetivos prioritarios de la temporada será poner el foco en los adolescentes. Hay más de cuatro millones de personas en España entre 10 y 19 años y tienen problemáticas y complejidades que seguramente el resto no entendemos. Vamos a escucharlos, mirarlos y decodificarlos", ha apuntado Francino.

Por su parte, Aimar Bretos dirige y conduce un año más 'Hora 25', programa en el que además de incorporar a analistas como Inma Carretero, Eugenia Rodríguez Palop, Alán Barroso o Isabel Vega, el espacio estrena 'Asistolia. La muerte desde dentro', una serie de reportajes dedicados a hablar de la muerte sin eufemismos.

"Abordaremos la muerte en todas sus derivadas, desde cómo se hace una autopsia a cómo funcionan los cuidados paliativos o cómo se gestiona algo tan sensible como la muerte en paliativos de alguien joven que tiene hijos", añade Aimar Bretos.

Además, Javier Ruiz continuará explicando en 'Hora 25 de los Negocios' todas las novedades que surgen dentro de la economía sin alarmismos. "Este año vamos a traer noticias que no son el apocalipsis", resalta el periodista.

Javier Casal (de lunes a viernes) y Aída Bao (fines de semana) repiten como conductores de 'Hora 14', que incorpora esta temporada un panel de especialistas temáticos y estrena 'Lo que importa', un análisis semanal de los asuntos más destacados.

Durante las madrugadas Mara Torres seguirá tratando conceptos cotidianos desde diferentes perspectivas y realizando entrevistas íntimas y enriquecedoras a diferentes personalidades del mundo de la cultura, la política o el deporte en 'El Faro'.

La novedad de esta temporada es que, de forma periódica, un oyente será protagonista del programa por un día: "Le vamos a pedir que nos cuente su día completo y ya veremos lo qué hacemos con él", revela la periodista.

Los oyentes más madrugadores estarán nuevamente acompañados por Roberto Sánchez y todo el equipo de 'Si Amanece'. Este año, el famoso 'juego de los detectives' experimentará un cambio significativo en su dinámica.

Y los fines de semana, Javier del Pino aborda la actualidad, el humor y la cultura en 'A Vivir' en secciones a través de 'La tertulia de corresponsales', 'La tertulia de humoristas gráficos', 'La ciencia de A Vivir' o 'Las edades de Millás'.

DEPORTE

Por octavo año, Dani Garrido será el encargado de presentar y dirigir 'Carrusel Deportivo', que contará con colaboradores como Iturralde González.

Además, Manu Carreño analizará cada noche la actualidad deportiva junto a sus protagonistas en 'El Larguero', que este mes cumple 35 años en antena. "Es una temporada muy exigente y la afrontamos con la misma pasión o más. En Deportes cuesta mucho crear una familia y un equipo como el que hemos hecho y vamos a seguir apostando por él. ¿Quién nos va a contar mejor que Alex Corretja lo que le está pasando a Carlitos Alcaraz? Tenemos a los comentaristas que gusta escuchar", remarca Carreño.

Completan la programación deportiva, 'SER Deportivos', con Francisco José Pacojó Delgado al frente, y 'Hora 25 Deportes', con Jesús Gallego a los mandos,

HUMOR La emisora estrena el próximo 13 de septiembre 'Ni tan bien', el nuevo late show conducido por Carolina Iglesias, hunto a Charlie Pee y Laura Márquez, que se emitirá las madrugadas del viernes al sábado a las 2:00h.

Habrá nuevas temporadas de 'Nadie Sabe Nada', presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero; 'Las Noches de Ortega', con Juan Carlos Ortega; 'A Las Bravas', con Raúl Pérez; 'Hora Veintipico' con Héctor de Miguel, que volverá el 9 de septiembre; y 'Sastre y Maldonado', con José Luis Sastre y Miguel Maldonado, formato que salta a la antena la madrugada del viernes al sábado (5:00h) tras haber estado solamente en formato podcast la pasada temporada.

MÚSICA

A partir del 6 de septiembre, Cadena Dial estrena 'Hoy salimos' con Patricia Imaz cada viernes de 0:00 a 3:00h. Por su parte, Rafa Cano celebrará los 30 años de 'Dial tal cual' desgranando todas las novedades del pop español actual junto a sus protagonistas.

'Café olé' regresa a las mañanas de Radiolé con nuevo presentador. Desde este lunes, Alberto Lezaun es el encargado de presentar y dirigir el espacio, que amplía su duración una hora (de 7:00 a 12:00h). Además, esta temporada 'Las coplas de Radiolé' acompañarán a los oyentes de domingo a jueves (de 0:00 a 1:00h) y Sergi Adell alegrará las mañanas del sábado en 'Olé mi gente' (de 10:00 a 14:00h).

La vieja escuela del perreo desembarca en las noches del sábado de LOS40 Urban con 'LOS40 Urban Old School (Old Es Cool)' con Ramsés López de 21:00 a 22:00h. Además, Roger Sanchez regresa a LOS40 Dance de la mano de 'Release Yourself', que se emitirá todos los sábados de 18:00 a 20:00h.