Carcaixent (Valencia) registró la máxima de este verano en España, con 44,5ºC

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. A 29 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carcaixent (Valencia) registró la máxima de toda España el pasado agosto, llegando a los 44,5ºC el día 19. Por su parte, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) midió la mínima más alta del mes, 31,6ºC, el día 3. Estos son algunos de los datos extremos medidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) durante el mes de agosto, según ha informado este lunes el organismo estatal.

Además, la precipitación diaria máxima se recogió el día 15 en Bejís (Castellón), localidad que recogió ese sábado un total de 186,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La máxima mensual se dió en La Molina (Girona), donde a la largo del mes se han registrado 210,2 l/m2. En lo que se refiere a la insolación, AEMET ha informado que Izaña (Tenerife) registró la máxima con 394,1 horas de sol y que Santander (Cantabria) tuvo la mínima con 139 horas.

Por último, el organismo estatal ha señalado que la racha máxima de viento se dio en Sierra Nevada - Radiotelescopio, Granada, que el día 26 tuvo una de 141 kilómetros por hora (km/h). La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, informó la semana pasada de que el verano de 2026 (compuesto por los meses de junio, julio y agosto) ha sido el más cálido en España desde el inicio de su serie histórica en 1961. En la Península y Baleares se han contabilizado un total de 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que supone un récord absoluto.