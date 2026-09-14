El cardenal jesuita Michael Czerny, primer galardonado con la Medalla de Sostenibilidad del Papa León XIV

Archivo - El cardenal Michael Czerny. - PAUL HARING - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cardenal jesuita Michael Czerny, prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha sido el primer galardonado con la Medalla de Sostenibilidad del Papa León XIV, una nueva distinción creada por la Universidad Villanova para reconocer un liderazgo excepcional en la intersección entre sostenibilidad, ética y desarrollo humano integral.

El Papa León XIV entregará la distinción al cardenal Czerny el próximo 13 de octubre de 2026, en Borgo Laudato Si', en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, donde se está creando un espacio dedicado a la ecología integral, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular.

La entrega tendrá lugar en el marco de la Conferencia Internacional de Sostenibilidad de la Universidad de Villanova, que se celebrará del 12 al 15 de octubre bajo el lema 'Respondiendo a los gritos de la Tierra y de los pobres'.

El presidente de la Universidad Villanova, Peter Donohue, ha sido el encargado de anunciarlo este martes en una rueda de prensa en Roma.

"La Medalla refleja una convicción profundamente arraigada en Villanova: el cuidado de nuestra casa común y el cuidado de los demás son inseparables. Inspirado en las enseñanzas del papa Francisco en Laudato Si' y Laudate Deum, así como en la llamada del papa León XIV a servir a los pobres y marginados, este reconocimiento entiende la sostenibilidad como una responsabilidad tanto medioambiental como humana", ha afirmado Donohue.

Por su parte, el cardenal Czerny ha asegurado que "este honor pertenece a un esfuerzo compartido, dentro de la Iglesia y más allá de ella, para responder al único grito de los pobres y de la Tierra".

"Los últimos papas han enseñado con fuerza que la responsabilidad medioambiental y la justicia social están radicalmente entrelazadas. La Medalla a la Sostenibilidad del Papa León XIV es una llamada firme a seguir acompañando a las personas vulnerables y cuidando nuestra casa común", ha afirmado el galardonado.

Czerny nació en la antigua Checoslovaquia en 1946 y emigró con su familia a Montreal (Canadá) siendo muy joven. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1963 y fue ordenado sacerdote jesuita en 1973. Durante más de cinco décadas ha trabajado al servicio de poblaciones vulnerables en distintas partes del mundo.

En 1979 fundó y dirigió en Toronto un centro dedicado a la fe y la justicia social. En 1990 se ofreció como voluntario para trabajar en El Salvador durante la guerra civil. Posteriormente, se trasladó a Kenia, donde fundó la African Jesuit AIDS Network. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2019, después de haber ejercido durante dos años como subsecretario de la sección del Vaticano dedicada a los migrantes y refugiados.