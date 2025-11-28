Casi un 70% de los españoles se informa en televisión, el medio más utilizado, según la CNMC

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, TV - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 69% de los españoles que siguen la actualidad se informa a través de la televisión, que se alza como el medio más utilizado para ello, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Tras la televisión, el medio al que más recurren los españoles en la radio (36,3%), seguido de las redes sociales (33,2%), la prensa en papel o en formato digital (28,7%), los buscadores como Google (22,6%) y los podcast (9,5%).

En relación con la edad, el estudio muestra que las redes sociales fueron el medio más utilizado por los jóvenes entre 16 y 34 años, mientras que los mayores de 35 prefirieron seguir la actualidad viendo las noticias y/o programas de televisión.

Respecto a los jóvenes de 16 a 24 años, las redes sociales son el principal canal para seguir la actualidad con un 63%, el porcentaje más alto de todas las franjas. Además, este grupo es el que menos recurre a la televisión (43,9%) y a la radio (14,%).

En el tramo de 25 a 34 años predominan las redes sociales (56,3%) y la mitad de estos jóvenes sigue informándose a través de los informativos de televisión (50,2%). Asimismo, son la franja que más escucha podcasts (21,3%). Entre los adultos de 35 a 49 años, la televisión pasa a ser el medio más utilizado para conocer la actualidad (63,2%).

Según el estudio de la CNMC, en las edades comprendidas entre los 50 y los 64 años la preferencia por la televisión se acentúa aún más: casi ocho de cada diez (78,9%) la utilizan para informarse, mientras que solo uno de cada cuatro opta por las redes sociales. Además, un 41,2% escucha la radio.

Entre los mayores de 65 años la televisión es el principal medio para seguir la actualidad (84,7%). Son también quienes más utilizan la radio (45,3%) y quienes menos recurren a las redes sociales, con apenas un 14,3%.

NOTICIAS MÁS CONSULTADAS

Las noticias más consultadas son las de actualidad general (63,2%), seguidas de las políticas y económicas (41,6%) y las deportivas (33,9%). Casi uno de cada cinco (19,4%) individuos no sigue la actualidad informativa.

Además, en el caso de los adolescentes de entre 10 y 15 años, más de la mitad (56,5%) afirma no seguir la actualidad informativa y, cuando lo hacen, se inclinan por las noticias deportivas (27,2%) y por la actualidad general (19,6%).

La investigación señala que, en el resto de las franjas de edad, las noticias de actualidad general son las más consultadas. Este interés aumenta especialmente entre los adultos de 50 a 64 años (72,4%) y entre los mayores de 65 años, donde alcanza el 79,8%.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, el deporte (36%) supera a las noticias políticas y económicas (29,4%). Sin embargo, a partir de los 25 años predominan los contenidos políticos y económicos, una tendencia que se intensifica en los mayores de 65 años, donde más de la mitad (56,4%) se interesa por estas informaciones.

La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2025 e incluyó a 5.176 hogares y 8.709 individuos.