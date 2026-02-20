Cèlia Espanya afronta su reto más exigente en 'Lo Repte' de 3Cat: una aventura al límite entre Cataluña y el Himalaya junto a Núria Picas, referente del deporte de montaña - 3CAT

3Cat estrena este sábado 21 de febrero los tres últimos capítulos de 'Lo Repte: Objectiu Himàlaia', la segunda temporada del formato de entretenimiento deportivo y de aventura protagonizado por la creadora de contenido Cèlia Espanya. Los nuevos episodios se podrán ver en la plataforma 3Cat y también llegarán al YouTube de EVA.

'Lo Repte: Objectiu Himàlaia' sigue a Cèlia en su reto más exigente: un 'trekking' de 100 kilómetros y unos 5.000 metros de desnivel en el Himalaya, en un recorrido que combina cinco capítulos rodados en Cataluña y tres en Nepal.

Después de la fase de preparación previa, los capítulos finales trasladan la acción a la alta montaña, en el tramo más exigente y emocionante del reto. En este último tramo, Núria Picas, referente del deporte de montaña, acompaña a Cèlia a Nepal para contribuir al intento final del reto. Su presencia refuerza la complicidad y la dimensión de aventura, y aporta experiencia y criterio en un tramo de alta exigencia física y mental.

El Espai Texas de Barcelona acogió este jueves el preestreno de los tres capítulos finales, con la presencia de Cèlia Espanya y Núria Picas. El encuentro reunió a creadores de contenido y público fan y convirtió el desenlace en un momento de comunidad dentro del universo de EVA. Puso en valor el esfuerzo, la constancia y una manera saludable de entender el deporte.

Después del éxito de la primera temporada en la plataforma 3Cat y en el canal de YouTube de EVA, con millones de visualizaciones en las redes sociales, 'Lo Repte: Objectiu Himàlaia' consolida la apuesta de 3Cat por nuevos formatos digitales y nuevos talentos en catalán.

Desde el estreno de la segunda temporada, 'Lo Repte' es el contenido más visto de EVA en la plataforma 3Cat. En las redes sociales, los contenidos de esta segunda temporada ya superan los 2,5 millones de visualizaciones entre Instagram y TikTok.

La segunda temporada se caracteriza por una estética cinematográfica pensada para conectar con el público joven y con las nuevas maneras de consumir entretenimiento en digital. Según Cèlia Espanya, estos episodios son "más auténticos y con más valores" y reflejan una evolución tanto personal como del programa.