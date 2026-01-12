Los ciervos generan estrés a las especies vegetales que consumen, según un estudio de UPM

La respuesta oculta de las plantas frente a los ciervos - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han identificado nuevos indicadores de estrés en plantas consumidas por ciervos, lo que podría ayudar a planificar mejor zonas de conservación, en especial donde la abundancia de grandes herbívoros está desequilibrando los ecosistemas ocurre en varios Parques Nacionales del sur de España.

Así lo pone de manifiesto la investigación publicada en 'Ecological Indicators' liderada por el Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (CBDS) de la UPM en colaboración con el CREAF (CSIC) y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo ha estudiado cómo la alimentación de grandes herbívoros como el ciervo afecta a dos especies de matorral típicas del ambiente mediterráneo y han tomado como referencia el Parque Nacional de Cabañeros. En concreto, la jara pringosa, con sustancias químicas resinosas, que apenas les resulta atractiva al ciervo para comerla, y la olivilla, planta muy apetecida y nutritiva, de la familia del olivo.

De esta forma, el equipo ha medido varios aspectos de la fisiología de estas plantas, por ejemplo, cómo funcionan sus hojas o cómo gestionan el agua. Asimismo, han tenido en cuenta la forma en que reflejan la luz, también conocida como señal espectral, que puede detectarse con sensores remotos, como satélites y drones.

"El objetivo es comprobar si estos cambios pueden servir como señales tempranas y fiables de estrés, provocado, en este caso, por los ciervos al comerse las hojas y ramillos", ha detallado uno de los coautores de este trabajo, Ramón Perea.

Sin embargo, Perea ha puntualizado que la respuesta fisiológica al consumo intenso por ciervos depende fuertemente del tipo de especie. Así, "las poco preferidas mostraron signos claros de estrés al ser muy consumidas, con menores niveles de clorofila, nitrógeno e intercambio de gases, mientras que las más preferidas y, por tanto, mejor adaptadas a ser comidas, no presentaron grandes niveles de estrés".

En este sentido, el equipo ha enconctrado índices de reflectancia (R750/R800 y R740/R800), asociados a la fluorescencia de la clorofila que fueron muy sensibles al consumo por ciervo. Estos son indicadores del estado de salud y actividad fotosintética de la planta de manera que si la planta está estresada --por sequía, exceso de luz, herbivoría, etc.-- su fotosíntesis se altera, lo que cambia la cantidad y el patrón de fluorescencia.

No obstante, el efecto de la presencia de los ciervos varía también en función de las estaciones del año. "Otros índices espectrales, como NDPI y SRPI, relacionados con la proporción de pigmentos como los carotenoides o la clorofila, presentaron fuertes variaciones estacionales dependiendo de si fueron comidas o no", ha añadido la investigadora Carmen Rello, doctoranda y coautora de este trabajo.

Para los investigadores, estos hallazgos refuerzan el uso de técnicas de teledetección en programas de vigilancia, cuya aplicación podría ofrecer información esencial para planificar estrategias de conservación, ya que no consideran que sea invasivo con las zonas rurales. Este método podría, por ejemplo, identificar áreas con un número excesivo o insuficiente de herbívoros, así como ecosistemas degradados o sometidos a estrés. Asimismo, han invitado a estudiar el efecto de otros herbívoros, tanto salvajes (gamos o corzos) como domésticos (vacas, ovejas o cabras).