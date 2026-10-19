MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 19 de octubre, ha estado formada por los números 15, 42, 32, 46, 9, 36. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.596.534 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor n.º 26.575 de Valdepeñas (Ciudad Real), en el n.º 92.880 de Zaragoza y en la Administración de Loterías n.º 1 de O Grove (Pontevedra).