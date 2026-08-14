MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 14 de agosto, ha estado formada por los números 1, 44, 23, 13 18 y 48. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.991.759,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº16 de Sabadell (Barcelona), en la nº1 de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y en la nº47 de Valencia.