Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 25 de agosto

Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 0:00
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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 25 de agosto, ha estado formada por los números 38, 48, 30, 16, 8 y 47. Las estrellas son 4 y 9. La recaudación ha ascendido a 38.768.862 euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco) que ha sido validado en el Despacho Receptor no 21.125 de Cádiz, situado en Plaza Los Porches, 6L-1G.

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías no 2 de Padrón (A Coruña), situada en Plaza del Castro, 6.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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