MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 14 de agosto, ha estado formada por los números 29, 5, 39, 49 y 48. Las estrellas son 4 y 8. La recaudación ha ascendido a 45.051.483,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº94.225 de Madrid, situado en De los Andaluces, 20.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº92.515 de Zaragoza, situado en Avenida Cataluña, 126.