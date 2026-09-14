MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 14 de septiembre, ha estado formada por los números 3, 39, 35, 15, 40 y 32. El número complementario es el 34, el reintegro el 8 y el Joker, 0681596. La recaudación ha ascendido a 6.462.635 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº24 de El Palmar-Murcia (Murcia), situada en Mayor, 42.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº3 de Arcos de la Frontera (Cádiz), situada en Corredera, 76.