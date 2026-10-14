El Consejo de Administración de RTVE se reúne mañana con la participación de España en Eurovisión 2027 por decidir

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de RTVE se reunirá este jueves en una nueva reunión ordinaria con la cuestión de la participación de España en el Festival de Eurovisión 2027 por decidir.

Según fuentes del órgano de gobierno de la Corporación pública consultadas por Europa Press, el tema no está previsto, en este momento, en el orden del día que abordarán los miembros del Consejo, lo que no es óbice para que pueda ser incluido y tratado finalmente en la reunión.

Durante su última comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, el presidente de RTVE, José Pablo López, anunció que propondría al Consejo de Administración mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición de 2027 por la presencia de Israel en el certamen.

Preguntado por el diputado de Sumar Francisco Sierra sobre la respuesta de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ante el "genocidio" del pueblo palestino, el presidente de RTVE afirmó que "nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana intolerable".

En este sentido, José Pablo López puso de relieve que la posición de RTVE en este punto "siempre" ha sido "firme" y "bastante clara". "No nos hemos puesto de perfil, por decirlo de alguna manera", subrayó.

Según defendió el presidente ante las Cortes, RTVE ha liderado "de manera activa", junto con otros países europeos y operadores públicos, una "exigencia de regeneración ética" dentro de la propia organización de la UER.

"Hemos negociado para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice de forma real cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival. Estas son cuestiones que se han conseguido gracias a la negociación del grupo de RTVE", apuntó.

MAQUILLAR LA REALIDAD CON EUFEMISMOS

No obstante, López dijo que no iba "a maquillar la realidad con eufemismos" y se mostró "plenamente" consciente de que "no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización".

"Por lo tanto, no hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético", manifestó durante su comparecencia el 22 de septiembre.

De aprobar la propuesta el Consejo de Administración de RTVE, España volvería a posicionarse del lado de otras emisoras públicas como Avrotros (Países Bajos) y RTÉ (Irlanda) que ya han anunciado su rechazo al festival que se celebrará en Burgas (Bulgaria) el próximo año.

Fuentes del órgano de gobierno de RTVE, consultadas por Europa Press tras el anuncio de López, aseguraron que la iniciativa de José Pablo López cuenta con el respaldo de, al menos, diez consejeros de los quince que componen el Consejo de Administración.

NUEVAS REGLAS DEL CONCURSO

El pasado 12 de agosto, la UER dio a conocer nuevas reglas sobre el concurso, entre ellas, la prohibición de celebrar Eurovisión en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según el comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina". Esta norma impide que países como Israel o Ucrania organicen el concurso, pero no que participen en él como ocurre en ambos casos.

El Festival celebró su 70 aniversario del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria) en una edición ya marcada por la polémica participación de Israel y la ausencia de España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos en protesta por los ataques ejecutados por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza.