Cs acusa a Iglesias de atacar a la prensa para tapar sus "miserias" y este dice que es un poder sin control democrático

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha acusado este miércoles al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de presionar a la prensa para tapar las "miserias" de su partido, y éste ha afirmado que los medios son "un poder real" que no tiene "ningún elemento de control democrático".

"¿Sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático", ha afirmado Iglesias al ser interpelado en el Pleno del Congreso por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz.

El parlamentario de la formación naranja ha afirmado que Iglesias "ha recrudecido su ofensiva contra la prensa y periodistas españoles" porque quiere "silenciar" a quienes le son "incómodos". "Hay quien dice que usted quiere silenciar a la prensa porque denuncian la corrupción de Podemos", ha añadido.

"Con actitudes así, persiguiendo el periodismo, señalando a periodistas para que no denuncien sus miserias es el inicio de la muerte de la democracia", ha manifestado Guillermo Díaz, quien considera que la situación actual es "muy delicada" ya que "desde La Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Iglesias dijo que había que naturalizar el insulto a los informadores".

En este sentido, ha advertido de que el insulto es "el eufemismo de mucho más" y ha añadido que "busca la coacción, el señalamiento, busca que la prensa hoy no informe de que Monedero ha sido imputado o que no informe de las facturas falsas de las obras de su sede".

En el turno de réplica, el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas es "un tema tabú del que parece que está prohibido hablar".

"Creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar", ha manifestado, para después añadir que el poder mediático tiene un papel y una influencia "determinante" en la opinión pública y en la democracia. Así, ha afirmado que son quienes deciden las agendas, "los temas de los que se habla y de los que no se habla", y ha insistido en que "deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer" en España.

Por otro lado, Iglesias ha indicado que "los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos". ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión en directo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha recordado.

Iglesias también se ha preguntado "cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso que además es un poder empresarial, un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente, en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres".

"Es un peligro para el periodismo que el sistema mediático esté dominado por los bancos y por los fondos buitre tiene consecuencias sobre la libertad en el ejercicio del periodismo", ha insistido. Además, ha señalado que Madrid tiene un "protagonismo excesivo" en canales estatales y cree "necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad".

CS: EL CONTROL "LO EJERCE LA CIUDADANÍA"

Según Guillermo Díaz, "el control sobre los medios lo ejerce la ciudadanía escuchando, leyendo o comprando medios". De este modo, ha explicado que hay medios de comunicación que son propiedad de periodistas y otros de bancos, que "dependen de que los lectores o los oyentes los sostengan". "Usted perderá y no conseguirá callar a la prensa", ha zanjado, para reclamar el cese de los ataques y su dimisión "si no es capaz de controlarse".

Iglesias ha respondido que "hay muy pocos medios de comunicación que sean rentables, algunos incluso reconocen abiertamente que viven de la publicidad institucional". "¿O cómo se han generado estructuras de poder en determinados territorios? No es rentable, señoría. No es rentable, no es rentable Por eso, algunos entienden que no hay ningún problema en perder dinero si con eso se puede tener influencia mediática", ha agregado.

A su juicio, "una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente". "Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno y usted no sabe", ha apostillado, para concluir: "Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática".