CSIF acusa a la DGT de "desmantelar" el servicio de vigilancia de helicópteros

Tráfico afirma que cuenta con 11 helicópteros tras perder dos en accidentes y que son un "instrumento más" de vigilancia junto a los drones



MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado este vierns a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "desmantelando el servicio de vigilancia de helicópteros, situación que perjudica el control del tráfico y de la seguridad vial".

"Estamos muy preocupados", ha declarado el responsable de CSIF en la DGT, Manuel Santiago, quien ha añadido que sospecha que la "intención real" de Tráfico es sustituir la flota de helicópteros por drones, mediante "una progresiva disolución y privatización de este servicio fundamental y ha pedido explicaciones".

En este sentido, ha criticado que "lo que no dice Tráfico es que los drones no tienen ni la velocidad ni la autonomía suficientes para perseguir infractores que conducen a gran velocidad o para captar a personas que viajan sin el cinturón de seguridad o aquellas que usen el móvil al volante".

"Por tanto, no cumplen esa función disuasoria que sí tiene un helicóptero. Un dron no puede controlar más que un cruce o algo así, pero no una carretera entera. Desde CSIF, lo que pedimos es una explicación inmediata a todo esto", ha subrayado.

Según el sindicato, los últimos contratos de mantenimiento han quedado desiertos, "lo que pone en una situación muy delicada el servicio de helicópteros que de manera paulatina van quedando fuera de servicio".

En concreto, ha informado de que de los 13 helicópteros que componen la flota de la DGT para vigilar las carreteras de todo el territorio nacional (excepto País Vasco, Navarra y Cataluña, que tienen transferidas las competencias de Tráfico; y Canarias y Baleares, donde no hay helicópteros) están en servicio seis aparatos: uno con base en Zaragoza (cubre Aragón), uno con base en Valladolid (cubre Castilla y León), uno con base en Valencia y tres con base en Madrid (además de la mencionada comunidad, se encargan de las carreteras de Castilla-La Mancha).

"Esta situación ha dejado sin cobertura a Andalucía (Sevilla y Málaga) y el noroeste peninsular (A Coruña) y, en menos de dos meses, dejará de estar operativo el de Valencia, dejando desasistida la zona de Levante y Murcia", ha alertado CSIF en un comunicado.

La DGT, según ha añadido, tiene intención de rehabilitar dos de los siete aparatos que actualmente no prestan servicio "(de estos siete aparatos, dos ya no son utilizables porque quedaron destrozados tras sendos accidentes, y los otros cinco no han pasado labores de mantenimiento)" para reforzar la vigilancia del norte y del sur de la Península.

CSIF considera esta medida "absolutamente insuficiente" y lamenta la actuación de la DGT, que "va en detrimento del control del control del tráfico y de la seguridad vial".

Fuentes de la DGT han indicado a Europa Press, que Tráfico tenía 13 helicópteros, pero tras dos accidentes, en la actualidad cuentan con 11. "Los helicópteros son un instrumento más y los drones pueden vigilar cinturón, móvil, stop y demás infracciones excepto velocidad, pero para eso ya tenemos los radares móviles embarcados en vehículos. Por tanto, los helicópteros son un instrumento más", ha subrayado.