La DGT denuncia en una semana a cuatro de cada diez conductores por usar el móvil al volante

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha llevado a cabo, entre el 6 y el 12 de octubre, una campaña especial de vigilancia sobre las distracciones, en la que cuatro de cada diez conductores fueron denunciados por usar el teléfono móvil al volante.

Según ha indicado este jueves la DGT, los agentes tráfico han controlado un total de 404.258 vehículos que circulaban por carretera efectuando 7.663 controles, en los que han denunciado a 7.983 conductores.

La infracción más numerosa ha sido conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, castigado con la pérdida de 6 puntos del permiso. Supone el 40,6% de las denuncias formuladas.

En concreto, de las 8.088 denuncias interpuestas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana, 3.283 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían.

Tras la conducción distraída por el teléfono móvil, las infracciones más frecuentes siguen siendo abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando han sido vistos por los agentes y por la que han sido denunciados 427 conductores.

Además, un total de 351 conductores han sido denunciados por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida.

Entre los comportamientos denunciados también se registraron lecturas al volante (239 casos), búsqueda de objetos (135), distraerse con otros ocupantes (87) o comer mientras se conduce (63).

Además de todas estas actuaciones concretas, los agentes formularon 1.803 denuncias por otras infracciones que provocaban distracción en la conducción.

Estos controles preventivos han permitido también detectar y sancionar a 825 conductores que, además de haber sido denunciados por cometer una distracción al volante, conducían con tasas de alcohol superiores a la permitida y a 786 que dieron positivo en otras drogas.