La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos por la Operación Especial del 15 de agosto

Decenas de vehículos durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-3, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes 14 de agosto a las 15.00 horas una nueva Operación Especial con motivo de la festividad del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 16, cuando prevé que se produzcan 5.610.000 movimientos.

Como detalla la DGT, durante estos tres días, los desplazamientos serán tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Durante este fin de semana, especifica además que a los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Asimismo, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

Ya desde primeras horas de la tarde del viernes 14, principalmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, se producirán intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa acceso al litoral y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

Por último, el domingo 16 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas.

Ya por la tarde, especialmente de 18.00 a 23.00 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso

Desde la DGT explican que este dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana "trágico" en las carreteras en el que se han registrado 19 fallecidos en siniestros.

Por este motivo, insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

"Es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera", añaden.

MEDIDAS ESPECIALES

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán estos días y hacer que todos ellos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.

Para ello, cuenta con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los 8 Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias.

Respecto a los medios materiales, la DGT cuenta con radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia desde el aire y vehículos y motos sin rotular que circularán por todo tipo de vías con el fin de comprobar el correcto comportamiento de los conductores durante la conducción.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.