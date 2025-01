El director de la Agencia Espacial Española quiere "conseguir" la Ley del Espacio y la Estrategia Nacional en 2025

Juan Carlos Cortés no ve "razonable" competir con Estados Unidos y apuesta por la "cooperación" con un país "socio"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, se ha fijado "como temas a conseguir este año" 2025 el diseño de la política espacial nacional, la Estrategia Espacial Nacional y el borrador de anteproyecto de Ley del Espacio.

"Tenemos tres objetivos de primer nivel", ha explicado Juan Carlos Cortés en alusión a estas tres líneas de trabajo, durante una ponencia pronunciada en el desayuno informativo 'La Agencia Espacial Española en el nuevo orden', organizado por Club Diálogos para la Democracia.

En concreto, el director de la Agencia Espacial Española ha detallado que el organismo está a cargo de diseñar una política espacial nacional, que fijará "objetivos y prioridades". "Nosotros lo que haremos será hacer una propuesta que luego seguirá los canales dentro de la Administración para su aprobación. Yo imagino que irá a Consejo de Ministros", ha indicado, al tiempo que ha destacado que "nunca" ha habido una política espacial en España.

Otro elemento, a su juicio, "fundamental" es el diseño y la coordinación de una Estrategia Espacial Nacional. "Haremos un documento que mi intención es discutirlo 'ad nauseam' con todos los actores del sector, públicos, privados, de forma que la estrategia no sea la estrategia de la Agencia, sino la Estrategia Estatal Espacial", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que el tercer tema prioritario es la propuesta de un borrador de anteproyecto de Ley de Espacio.

"Aparte de estos objetivos de alto nivel, y que, además, me los he puesto, me los he fijado como temas a conseguir este año, tenemos una serie de líneas de actuación, como puede ser utilizar el espacio siempre como una filosofía de mejora de la vida del ciudadano", ha afirmado el director de la Agencia, que considera que el actual es un momento "dulce" para el espacio, que "hay que capitalizar".

Para Juan Carlos Cortés, España cuenta con un "extraordinario" sector espacial, por lo que el "mayor desafío" de la Agencia es "cumplir las expectativas" de esta industria. "Tan sencillo y tan complicado y tan difícil como eso", considera.

UN SECTOR INDUSTRIAL "COMPETITIVO"

El director ha especificado que España tiene un sector industrial "competitivo", que es capaz de realizar y liderar "sistemas completos"; empresas en toda la cadena de valor; un sector científico "de primer nivel"; centros tecnológicos "de primera línea"; instituciones científicas "absolutamente vanguardia". "También tenemos una actividad espacial efervescente en las regiones. Es decir, que yo creo que España ha hecho, tradicionalmente, sus deberes en materia espacial", ha remarcado.

De hecho, considera que España "puede decir con orgullo que está en esa situación de los diez primeros países del mundo en materia espacial". Sin embargo, cree que "la complacencia no es buena y hay margen de mejora". "Estamos en ese grupo de cabeza de los diez primeros países, pero, por ejemplo, cuando vamos a parámetros como la inversión per cápita, caemos al puesto 17. Es decir, tenemos un margen de mejora. Esto es algo que conocemos perfectamente y que está en vías de solución", ha asegurado.

En su intervención, Juan Carlos Cortés ha comentado que el espacio es "una actividad poliédrica, con muchísimas caras y muchísimas facetas, que van desde la parte estratégica a la parte de soberanía, a la parte de cooperación, de vehículo para la diplomacia", así como "para la seguridad". "Y esa es la razón de que esta Agencia tenga una doble dependencia, del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Defensa", ha destacado.

El director ha puntualizado también que la Agencia "nace con una vocación de cooperación". "Nosotros tenemos un planteamiento donde la consulta, la cooperación, la integración de diferentes realidades forma parte de nuestro ADN", ha declarado, al tiempo que ha añadido que "la posición nacional la marca la Agencia después de oír, y de forma razonada por supuesto, al resto de Ministerios", lo que "ha permitido tener voz única en foros donde España no estaba".

Por otro lado, Cortés ha apuntado que la Agencia es un organismo de "gestión, no de ejecución" y ha asegurado que no quiere "en modo alguno" competir con el sector que ejecuta programas, ya sea público o privado. "Tenemos una vocación de servicio tanto al sector como al país", ha insistido el director de la Agencia Espacial Española, que defiende la inversión de fondos públicos porque "el espacio soluciona problemas".

COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Preguntado sobre el papel de la energía atómica de fisión dentro de los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un futura misión a Marte, el director de la Agencia Espacial Española ha explicado que más allá de Júpiter "los paneles solares no valen para nada" y "no hay suficiente energía como para tener los sistemas de abordo funcionando". "El tema de la energía atómica es un tema que hay que acometer si se quiere hacer exploración espacial", ha dicho.

Respecto a la colaboración con Estados Unidos, Cortés ha confirmado que "se va a reforzar" la línea la cooperación con la NASA en Marte y en relación con la exploración lunar. Para el director de la Agencia Espacial Española, competir con Estados Unidos, con un presupuesto de inversión seis veces superior, "no es una estrategia razonable". Por eso, apuesta por la "cooperación" con un país que es un "socio".

En el encuentro han participado también Santiago Bolíbar, presidente de HISDESAT; Pedro Duque, presidente de HISPASAT; Enrique Fraga, director general de Sistemas Espaciales EST de GMV; Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo OESIA; Fernando García Martínez-Peñalver, director de INDRA Espacio; y Carlos Laborda, presidente de AICOX Soluciones.