El diseñador Eduardo Navarrete presenta este sábado en Vallsur su nueva colección de bolsos, 'Musas'

Imagen promocional de la colección 'Musas' de Eduardo Navarrete. - VALLSUR

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diseñador español Eduardo Navarrete visitará Vallsur, en Valladolid, este sábado, 29 de noviembre, para presentar su nueva colección de bolsos, 'Musas', inspirada en figuras icónicas del panorama cultural español.

Según han informado fuentes de Vallsur en un comunicado recogido por Europa Press, Eduardo Navarrete compartirá "de manera personal" el proceso creativo de la que se ha convertido en su primera colección de bolsos, así como la inspiración detrás de cada pieza y el enfoque artesanal de la producción. Además, mostrará el cortometraje que relata el proceso de diseño de su nueva obra.

La colección de bolsos 'Musas' de Eduardo Navarrete permanecerá expuesta en el centro comercial hasta el 6 de diciembre.

'Musas' está compuesta por seis piezas únicas de piel hechas a mano y cada diseño está inspirado en figuras icónicas del panorama cultural español y en mujeres que han marcado su trayectoria artística, como Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y 'La terremoto de Alcorcón'.

Los bolsos reflejan la personalidad de cada musa "a través de formas, materiales y colores cuidadosamente seleccionados".

Además, Navarrete contará con un espacio propio dentro de la zona expositiva, un área que recrea la esencia de los grandes 'ateliers', diseñada para que los visitantes se sientan parte del universo creativo del diseñador.

DESFILE.

Por la tarde, la jornada de presentación culminará a las 18.00 horas con un desfile de moda que mostrará las tendencias de 2026 y que cerrará con los diseños de cinco jóvenes talentos de la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid, premiados el pasado año.

Estos nuevos diseñadores presentarán 15 looks exclusivos, en una pasarela en la que la escenografía ha sido creada por estudiantes de la escuela y está inspirada en la estética musical de distintas épocas.

El broche final llegará con un show musical a cargo de un DJ saxofonista acompañado de timbales y batería.

La exposición de Eduardo Navarrete forma parte de un "gran encuentro" en el que la moda, la música y el talento emergente serán los protagonistas de la semana en Vallsur. Desde el jueves 27 de noviembre, Vallsur acogerá una exposición creada por los alumnos de la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid, compuesta por la réplica de diez estilismos de artistas musicales que han marcado tendencia como Rosalía, Taylor Swift, Madonna o The Rolling Stones, entre otros, y que se podrá ver hasta el día 29 de noviembre.

La muestra se complementa con la propuesta 'La banda sonora de tu época', un recorrido inmersivo por las décadas de los 60, 80, 90 y 2000, compuesto por diferentes puntos de escucha para revivir los sonidos de cada generación y decorado según el estilo de cada una de las décadas.

Todo ello estará ambientado con un área de visionado en las pantallas gigantes del centro comercial, que hará un recorrido por las épocas musicales y la moda.

Con este evento, Vallsur ha destacado que refuerza su apuesta por acercar al público propuestas culturales y experienciales que combinan moda, música e innovación, impulsando además el talento emergente y la creación local.