Los divorcios bajan un 2,7% en 2025 y la custodia compartida supera por primera vez el 50% en los casos con hijos

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el año 2025 hubo un total de 80.785 divorcios, lo que supone un 2,7% menos que en el año anterior. Mientras, la custodia compartida de hijos menores supera el 50% por primera vez al otorgarse en el 50,8% de los divorcios con descendientes, porcentaje más elevado de la serie y 1,1 puntos superior al 2024. En el 45,3% de los casos, la custodia se otorgó a la madre y en el 3,4% al padre.

Así lo refleja la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (ENSD) del año 2025, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el año 2025 se produjeron 83.683 casos de nulidad, separación y divorcio, lo que supuso un descenso del 3,4% respecto al año anterior y una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes.

Por tipo de resolución, 49.292 casos se resolvieron por sentencia, 20.720 por decreto y 13.671 por escritura pública. Por tipo de proceso, se produjeron 80.785 divorcios, 2.872 separaciones y 27 nulidades.

Los divorcios representaron el 96,5% del total de rupturas, las separaciones el 3,4% y las nulidades menos del 0,1%. El número de divorcios disminuyó un 2,7% respecto al año anterior y el de separaciones un 20,3%.

En 2025 hubo 2.221 divorcios entre personas del mismo sexo (el 2,7% del total). De ellos, 995 fueron de hombres y 1.226 de mujeres. Además, hubo 80 separaciones (el 2,8% del total).

El 80,5% de los divorcios en el año 2025 fueron no contenciosos y el 19,5% contenciosos. El 59,3% lo fueron por sentencia (frente al 61,1% del año anterior), el 24,8% por decreto (25,1% en 2024) y el 15,9% por escritura pública -ante notario- (frente al 13,8% del año anterior).

Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,2 años, similar a la del año anterior. El 31,2% de los divorcios se produjeron después de 20 años de matrimonio o más. El 21,5% entre cinco y nueve años después, el 16,7% entre 10 y 14 años, el 15,3% entre 15 y 19 años, el 11,9% entre dos y cuatro años y el 3,4% en menos de dos años.

El mayor número de divorcios entre cónyuges de diferente sexo tuvo lugar en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. La edad media de las mujeres en los procedimientos de divorcio fue de 46,6 años. En los hombres fue de 49,1 años.

En el 80,4% de los divorcios de diferente sexo ambos cónyuges eran de nacionalidad española. En el 12,1% uno tenía nacionalidad extranjera. Y en el 7,5% ambos eran extranjeros.

Atendiendo al estado civil de los cónyuges de diferente sexo cuando contrajeron el matrimonio, la mayoría eran solteros. En el caso de los varones, el 9,3% eran divorciados y el 0,3% viudos. En las mujeres, el 10,1% eran divorciadas y el 0,3% viudas.

El 47,1% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de divorcio en 2025 no tenían hijos (menores o mayores dependientes económicamente).

El 41,6% tenían solo hijos menores de edad, el 3,9% solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,4% hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23% tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).

En el 49,7% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo había hijos menores sobre los que otorgar la custodia. En el 3,4% de estos divorcios la custodia se otorgó al padre, en el 45,3% a la madre, en el 50,8% fue compartida y en el 0,5% se otorgó a otras instituciones o familiares.

TENDENCIA CRECIENTE DE LA CUSTODIA COMPARTIDA

El INE destaca que los casos de custodia compartida siguen su tendencia creciente, superando a aquellos en los que la custodia se otorgó a la madre.

En el 53,7% de los casos de divorcio de cónyuges de diferente sexo se asignó una pensión alimenticia. En el 52,1% el pago de la pensión alimenticia correspondió al padre, en el 3,8% a la madre y en el 44,1% a ambos cónyuges.

En el 6,4% de los divorcios de cónyuges de diferente sexo se fijó una pensión compensatoria. En el 91,4% de ellas el pago de esta fue asignado al esposo.

En lo que concierne a la presentación de la demanda, en el 72,5% de los casos de divorcio de diferente sexo fue presentada por ambos cónyuges, en el 17,7% por la esposa y en el 9,8% por el esposo.

La tasa de separaciones y divorcios por cada 1.000 habitantes en España fue de 1,7 en el año 2025. La ciudad autónoma de Ceuta (2,5) registró la mayor tasa por cada 1.000 habitantes. Por el contrario, Castilla y León (1,4) presentó la menor.