Dos fallecidos, uno de ellos motorista, en sendos accidentes de tráfico durante el fin de semana

Siniestralidad en las carreteras en 2025
Siniestralidad en las carreteras en 2025 - DGT
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 12:25

   MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han perdido la vida en sendos accidentes de tráfico ocurridos en Lugo y Navarra durante el fin de semana. Uno de los fallecidos era motorista, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

   Los dos accidentes se han registrado el sábado y debido a dos salidas de la carretera en vías convencionales. Con estas dos víctimas mortales se eleva el número de fallecidos en accidente de circulación a 936.

   Hasta el momento, julio es el mes más negro en las carreteras nacionales con 115 fallecidos, seguido de agosto y septiembre con 114 cada uno de ellos.

