Dos fallecidos, uno de ellos motorista, en sendos accidentes de tráfico durante el fin de semana

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han perdido la vida en sendos accidentes de tráfico ocurridos en Lugo y Navarra durante el fin de semana. Uno de los fallecidos era motorista, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los dos accidentes se han registrado el sábado y debido a dos salidas de la carretera en vías convencionales. Con estas dos víctimas mortales se eleva el número de fallecidos en accidente de circulación a 936.

Hasta el momento, julio es el mes más negro en las carreteras nacionales con 115 fallecidos, seguido de agosto y septiembre con 114 cada uno de ellos.