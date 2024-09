Ecologistas piden a Ribera que lleve su "compromiso" climático a la UE y los ganaderos critican su falta de diálogo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra han valorado positivamente la nominación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como la nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como de Competencia y esperan que lleve su compromiso climático a la Unión Europea (UE).

Por su parte, Ecologistas en Acción cree que la Unión no tiene como "prioridad" frenar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, revertir la contaminación y garantizar los derechos humanos. Asimismo, COAG y Asaja han criticado la falta de diálogo que a su juicio ha mantenido Ribera con agricultores y ganaderos a lo largo de su mandato como ministra y UPA ha pedido que sea más "sensible" al sector, si es aprobada finalmente como comisaria.

Además, el Coordinador Federal de Alianza Verde, Juan López de Uralde, le ha deseado suerte a Ribera a través de un mensaje en 'X' a pesar de que desde el partido consideren que la creación una "súpercartera" de Transición Limpia, Justa y Competencia de la Comisión Europea de la que se hará cargo "no supone más que un lavado de cara para una Comisión Europea derechizada y belicista".

RIBERA EN LA UE ES UNA BUENA NOTICIA SI SE COMPROMETE CON DESCARBONIZACIÓN

Así, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha valorado la nominación de Ribera como "una buena noticia si esto se traduce en un compromiso firme con una descarbonización verde y justa y una restauración de la naturaleza" en Europa. Desde Greenpeace, esperan que su compromiso personal y la relevancia del cargo se traduzcan en una mayor ambición climática y también una mayor velocidad de dichas transformaciones. "En este momento crucial, Europa debe mantener su liderazgo, en especial para las futuras generaciones, con las que la presidenta de la Comisión ya se comprometió, y evitar que el cortoplacismo y el retardismo ocupen un lugar central en la política de la UE", ha destacado.

Por su lado, el Secretario General de WWF España, Juan Carlos Olmo, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la designación de Ribera "es volver a colocar la transición ecológica en el puesto que se merece, en el puesto más alto y como un motor fundamental dentro de la UE". En España, considera que la ministra ha sido "incansable, infatigable, que ha peleado en muchísimos frentes", y que encontrar a una persona con esas capacidades no es sencillo.

En especial, le ha reconocido haber dado "un vuelco" al modelo de producción energética en España con el despegue de las renovables y haber contribuido a la protección de la biodiversidad en el medio marino, entre otras cosas. A nivel europeo, ha indicado que gracias a Ribera España ha sido "uno de los grandes abanderados de la protección del medioambiente" y que "prácticamente todas las iniciativas que se han movilizado en Europa de protección del medioambiente" han tenido detrás al país. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han solicitado que las competencias de MITECO no se dividan, sino que al menos se mantengan.

A su vez, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha celebrado que Ribera pase a ocupar "una de las carteras más importantes y decisivas para el futuro de Europa" y ha apuntado a que no hay "nadie" como Ribera para "liderar este gran reto político para el futuro social y económico de Europa" en tanto en cuanto a su conocimiento ambiental, trayectoria internacional y fortaleza personal.

Por su parte, la coordinadora de Ecologistas en Acción, Erika González Briz, ha recordado que las políticas de la UE están marcadas por la Agenda Estratégica 2024-2029 y el Marco Financiero Plurianual y que la Unión no tiene como "prioridad" frenar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, revertir la contaminación y garantizar los derechos humanos. En este marco, ha considerado que Ribera va a tener políticas que agraven la crisis ecológica. "Frente a ello las organizaciones ecologistas seguiremos exigiendo y reclamando políticas que prioricen la vida de los ecosistemas y de las personas", ha remarcado.

Asimismo, Amigos de la Tierra ha valorado la designación de Ribera como un anuncio "muy positivo para Europa, especialmente en el contexto actual de creciente negacionismo y retroceso en políticas ambientales". Si bien ha reconocido que el compromiso de la ministra con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático "está más que demostrado", el grupo ecologista espera ver avances en términos de justicia social y que las políticas de descarbonización reduzcan la desigualdad. En concreto, ha identificado dos grandes retos "en los que en la UE, al igual que a nivel estatal, queda mucho por camino por recorrer": la participación de la ciudadanía en el sistema energético y la reducción del consumo de recursos dentro y fuera de las fronteras de la Unión.

RIBERA NO HA TENIDO DIÁLOGO CON AGRICULTORES Y GANADEROS

El Secretario de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, ha criticado en declaraciones a Europa Press que como ministra Ribera no haya mantenido una interlocución con el sector, algo que espera que modifique de cara a su nueva andadura en Bruselas. "Estar solamente influido por una vertiente medioambientalista, no me parece justo", ha recalcado.

En España, ha pedido que MITECO cuente con el sector para ver cómo se puede hacer una determinada normativa y cuál es la mejor manera de aplicarla. En este sentido, ha mencionado las restricciones medioambientales a la actividad agraria, que a su juicio deberían conocer los agricultores antes de que saliesen publicadas. Además, ha opinado que queda pendiente el debate sobre el lobo, que fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

El responsable de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Bruselas, José María Castilla, se ha manifestado de manera similar en declaraciones a Europa Press y ha criticado que Transición Ecológica no haya sentado desde un primer momento a ganaderos y agricultores a la mesa para escucharles, algo que ha tildado como "un error de estrategia". Por su lado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) espera que Ribera sea sensible a las dificultades que afronta el sector.