Ecologistas reclaman mejorar el Plan Estratégico de Patrimonio Natural para asegurar el cumplimiento del Marco Mundial.

Las ONG piden mecanismos de gobernanza y/o planes sectoriales específicos

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones ecologistas han reclamado una mejora del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad español para asegurar el cumplimiento del Marco Mundial y frenar la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030, según defienden en un comunicado conjunto firmado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Además, han solicitado una reunión a los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que estarán presenten en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali (Colombia) para hacerles llegar sus propuestas de mejora del Plan Estratégico y pedirles que defiendan el máximo nivel de ambición para abordar "la crisis de biodiversidad". En este encuentro internacional se revisará la implementación y seguimiento de lo que se acordó en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal aprobado en Canadá en 2022.

Tal y como han reconocido las organizaciones, España fue uno de los 16 países parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica que presentó su planes de acción nacional para cumplir con las 23 metas que se fijaron en la COP15. Aún así, tras evaluarlo, las ONG han considerado que si bien supone una "mejora" con respecto al anterior, el plan "carece de la ambición necesaria", y que no se llegarán a cumplir los objetivos internacionales del Marco Mundial de Biodiversidad "sin una apuesta mucho más fuerte".

A juicio de los ecologistas, la redacción de algunos objetivos, metas y acciones tienen "un claro margen de mejora, al no haber sido formulados con suficiente detalle". Asimismo, critican que no se haya incluido en el texto un desglose detallado del presupuesto para cada medida del plan, lo que "no permite valorar adecuadamente si este será o no suficiente y si las partidas presupuestarias van dirigidas a las acciones más necesarias o urgentes".

Por otra parte, inciden en que el plan tampoco detalla los indicadores que se van a emplear para el seguimiento del mismo, ni plantea ningún compromiso que garantice que se va a acelerar la puesta en marcha de las acciones en caso de que no se consigan los avances esperados. Además, reprueban que el documento se redactara sin "un verdadero proceso de participación de la sociedad civil" y sin una "profunda implicación y colaboración" de otros ministerios, departamentos y administraciones cuyas políticas y actuaciones tienen efectos en la biodiversidad.

LAS CCAA SE DEBERÍAN COMPROMETER A DESARROLLAR SUS PLANES

En este aspecto, consideran que al carecer el MITECO de competencias en algunas materias, y sin adecuados mecanismos de gobernanza y/o un desarrollo de planes sectoriales específicos que se elaboren de manera conjunta con los Ministerios o Departamentos implicados, se corre el riesgo de que el plan vuelva a ser otro "intento fallido" por transformar las políticas sectoriales en favor de la biodiversidad y de no cumplir con los objetivos para 2030. Por ello, han reclamado a las comunidades autónomas que desarrollen sus planes regionales tanto en el marco del Plan Estratégico como en el de los objetivos para 2030.

En concreto, alguno de los que se podrían ver afectados por estas cuestiones son la protección de al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras; el aumento significativo la superficie, la calidad y la conectividad de los espacios verdes y azules en las zonas urbanas y densamente pobladas. Asimismo, las organizaciones consideran que el plan no refleja la importancia que tiene la planificación urbana en la pérdida de biodiversidad española, sin apenas contemplar medidas que garanticen zonas de exclusión vinculantes a favor de la biodiversidad.

A su vez, los ecologistas denuncian "claras contradicciones" entre los objetivos que marca el plan para lograr que las superficies dedicadas a la agricultura, acuicultura, silvicultura y pesca se gestionen de manera sostenible y las políticas que se están llevando a la práctica en los últimos años, especialmente en las políticas agrarias y de gestión de los recursos hídricos en España. Además, creen que medidas clave pensadas para identificar y eliminar incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad se van a poner en marcha "con bastante retraso".